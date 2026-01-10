「ガラガラ」「アトラクションが少ない」という声も…昨年開業した『ジャングリア沖縄』の現在を運営に直撃してみた
7月に沖縄に開業した大規模テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」。東京ディズニーランドを上回る約60万平方メートルという広大な敷地面積を持ち、東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）など既存の国内の大規模テーマパークとは異なり大自然との一体化をコンセプトとして掲げ、開業前から大きな話題を呼んできた。
そんなジャングリア沖縄だが、開業から数カ月が経過した今、SNS上には人気（ひとけ）がなく閑散としたパーク内の一部エリアの映像や画像とともに「ガラガラ」「アトラクションが少ない」「公園レベル」といった声が相次ぐ事態に。一方で「満足した」とプラスの評価も数多くみられるが、実際には現在の“客の入り状況”はどのような状況なのか。運営元に取材した。
◆「総事業費約700億円」はTDLやUSJの半額以下
沖縄県内初の本格的なテーマパークとなったジャングリア沖縄は、USJ復活の立役者として知られる著名マーケター・森岡毅氏が全体の企画を統括。運営元のジャパンエンターテイメント（JE）の設立から数えると、実に7年もの時をかけて入念に進められた巨大プロジェクトだ。官民からの出資や借入などの資金集めもJEと森岡氏がゼロから行い、総事業費は約700億円。
これは東京ディズニーランドやUSJ設立時の半額以下であり、運営元はジャングリア沖縄で蓄積したミドルクラス型テーマパークの経営モデルをアジアをはじめとする海外に輸出する計画を持つ。ちなみに政府系投資ファンド・クールジャパン機構からも80億円の出資を受けており、1月の記者会見には石破茂首相（当時）が出席するなど国も支援の姿勢を見せている。
◆「アトラクションの少なさ」が差別化ポイントに
先月15日には、直径約16メートルの円形マシンが回転する新たな大型絶叫アトラクション「やんばるトルネード」を2026年のゴールデンウィーク前後に導入すると発表。やはりテーマパークの目玉といえばバラエティ豊かなアトラクションだ。人気の「ダイナソー サファリ」をはじめとするアトラクションの数は約20であり、東京ディズニーランドの約40、USJの約30と比較すると少ない。
その分、大自然を体感できるのが魅力であり、その点が都市型テーマパークである東京ディズニーランドやUSJとの大きな違いともなっている。いわば「アトラクションの少なさ」が国内の既存の大規模テーマパークに対する差別化ポイントになっている。
◆課題だった“宿泊施設問題”はどうなった？
開業前から懸念材料の一つとして指摘されてきたのが、那覇空港から車で2時間〜2時間半かかるというロケーションだ。敷地は沖縄県北部の名護市と今帰仁村にまたがるかたちで広がっており、近くには年間300万人以上の来場者数を誇る「沖縄美ら海（ちゅらうみ）水族館」があるものの、県北部は那覇市のホテルなどに宿泊して日帰りで訪れる観光客が多く、経済効果が限定的とされてきた。
ジャングリア沖縄には「オリエンタル 沖縄リゾート＆スパ」など4つの公式パートナー・ホテルがあるものの、車で30分前後の距離があり、東京ディズニーリゾートに隣接する直営ホテルのような大規模な宿泊施設が付近にない点も当初は課題とされてきた。もっとも、7月以降は「リットホテル今帰仁」をはじめ今帰仁村や名護市で新たにホテルが相次いで開業しているため、宿泊面での課題は徐々に解消されそうだ。
◆今の段階で、評価を下すのは早計
また、交通アクセス面については、JEは那覇市や本部町、名護市などとパークを結ぶバスを毎日、計50便以上運行。車で来る客向けには、パーク内に2000円（事前予約制）の駐車場を設けているのに加え、パークから約10分の場所に提携する駐車場も用意している。
