¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ö¥é¥Ô¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡¡±Ç²è¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¸µ¥á¥¸¥ã¡¼£Ç£Í¤¬ÌÔÈãÈ½
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ê£²£°£±£±Ç¯¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤Ï£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢¡Ö¡Ø£²£°Ç¯´ÖÌîµå¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿¡Ù¡¡¸µ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º£Ç£Í¤¬¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±é¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î½ÅÂç¤Ê·ç´Ù¤ò»ØÅ¦¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º£Ç£Í¤Î¥ë¡¼¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Þ¥í¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢»á¤Ï£·Æü¡ÊÆ±£¸Æü¡Ë¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤ò¶î»È¤·¤Æ£²£°£°£±¡¢£²Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ò£²Ç¯Ï¢Â³£±£°£°¾¡¤ËÌö¿Ê¤µ¤»¤¿¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥ó»á¤ò°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö£²£°Ç¯¤¯¤é¤¤Ìîµå¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÔÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÅö»þ¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥í¡¼¥Æ¤Ë¤¤¤¿¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾Þ¼Ô£³¿Í¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£ÐÅêÉ¼¤Ç£±¡¢£²°Ì¤À¤Ã¤¿¥Æ¥Ï¥À¤È¥Á¥ã¥Ù¥¹¤â¤À¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥È´´Éô¥Ó¡¼¥ó»á¤¬ÀìÌç²È¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ç¥Ý¥Ç¥¹¥¿»á¡Ê±Ç²è¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤ò°ú¤È´¤ÄãÇ¯ÊðÁª¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¥¢¥Þ¥í»á¤ÏÅö»þ¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÌî¼ê¤Ë¤Ï¤È¤â¤Ë£³£´ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥Æ¥Ï¥À¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹¤¬¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥Æ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡¢¥Ð¥ê¡¼¡¦¥¸¥È¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ë¥À¡¼¤Î£³¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£Ìö¿Ê¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹âÇ¯ÊðÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢Ìîµå¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Ê¬ÀÏ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤À¡£º£¤Ç¤ÏÀÎ¤Î¤è¤¦¤ËÌîµå¤òÌá¤½¤¦¤È¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±Ç²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡Ö°±Æ¶Á¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£