グラビアアイドル・実業家のくりえみさん（31）がSNSで、体調不良を報告している。

「最強の咳止め薬と言われて処方されたものが全く効かない」

くりえみさんは2026年1月4日、Xで「ようやく少し正常に思考が回るようになってきたかも〜.........。こんなに長く苦しい高熱は久しぶりだった.........」と、体調不良だったことを明かした。

7日には、インスタグラムで「年始早々高熱が下がらず苦しみの中過ごし、ようやく熱が下がったかと思いきや今度は咳が止まらず咳喘息のようになっております」と報告。つらさをこう語った。

「久しぶりにこんなに苦しいです、、！！！ 仕事はもちろん再開してますが、しんどすぎて会議してても上の空になってしまう 何も出来ない！！！！」

Xでも、「先生に最強の咳止め薬と言われて処方されたものが全く効かない」と投稿した。

さらに9日、「どんどん症状が悪化するのだけど、病院に行っても『風邪ですね』の一言で風邪薬だけ処方されて帰されちゃうし、どうすればいいんだろう......絶対に誤診だと思うんだけど.........」「かなり強めの咳止めを処方されて全く効かない時点でもう別の何かな気がする」と不安を吐露した。

そして「大学病院と直結してる呼吸器内科」を受診。結果は「咳喘息でした............」という。

「今日は検査しながら半日病院で横にならせてもらえた〜」と、少し休息できたようだ。