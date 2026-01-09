この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マンション価格の高騰が続く中、失敗のない物件選びをしたいと考えるのは当然です。しかし、物件の「見た目」や「価格」だけにとらわれていると、思わぬ落とし穴にはまってしまうかもしれません。

今回は、らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO山本直彌さんと、同社のエージェント佐藤健斗さんが、プロの視点から「買ってはいけない中古マンションの見分け方」を徹底解説します。



◾️ポイント①：管理費・修繕積立金が「安すぎる」は危険信号

マンション選びでまずチェックすべきは「管理」です。特に、毎月のランニングコストである「管理費」や「修繕積立金」が相場より極端に安い場合は注意が必要です。

「安ければ家計が助かる」と思いがちですが、それは将来のメンテナンス費用が不足している証拠かもしれません。佐藤さんは、「設定があまりにも妥当ではない場合、将来的にどこかで帳尻合わせが必要になり、一時金徴収や大幅な値上げのリスクがある」と警鐘を鳴らします。



また、山本さんも「管理費を安く抑えるために管理会社への委託費を削りすぎた結果、管理会社から契約解除を申し入れられ、次の管理会社が見つからずに管理費が高騰するケースも起きている」と指摘します。



◾️ポイント②：リノベーション物件の「見えないリスク」

きれいにリノベーションされたマンションは魅力的ですが、内装だけでなく「配管」まで更新されているかを確認することが重要です。

山本さんによると、「再販事業者の契約不適合責任期間である2年間さえ持ちこたえれば良いという考えで、あえて配管を更新せずに販売するケースが増えている」とのこと。特に、築年数が浅めのマンションを「転売」目的で簡易リノベーションして販売する物件に、この傾向が見られるといいます。



◾️ポイント③：「建て替え」を前提に購入するのはNG

都心部の物件価格高騰を受け、「築古物件を買って建て替えを待てば、新築同様のマンションが手に入るのでは？」と期待する人もいます。

しかし、佐藤さんは「建て替えを前提に購入するのはリスクが高すぎる」と断言します。建て替えには膨大な時間と労力、そして区分所有者の合意形成という高いハードルがあり、実現する保証はどこにもありません。



【まとめ】

中古マンション購入で失敗しないためには、「管理状況の適正さ」「リノベーション内容（特に配管）」「過度な期待をしない現実的な視点」を持つことが不可欠です。

