ポスティングシステムで西武からアストロズに移籍した今井達也投手（27）が8日、埼玉・所沢市内の球団施設を訪れた。

前日に帰国した疲れも見せず、チームメートや球団関係者にあいさつ。「（松井）稼頭央さん、渡辺さん、辻さん、西口さん始め、コーチの方々に色々教えて頂いたので、国関係なく大事にしていきたい」と古巣への感謝の言葉を口にした。

16年にドラフト1位で西武入り。23年に初めて2桁勝利をマークし、25年は24試合に先発して5完投、3完封で10勝5敗、防御率は1・92の成績だった。プロ入りから9年間過ごしたチーム、そして苦楽を共有してきたファンへの感謝は尽きない。「やっとチームの役に立てたかなっていうのは本当に最後の3年間。それまでの6年というのは、自分でも納得いっていません。ドラフト1位で期待してもらったのはあるんですけど、まだまだ期待に応え切れていない部分の方が多かったなって言うのは心残り。どうしても最後はやっぱり優勝して終わりたかったんですけど、そこが申し訳ないというか、唯一やり残したことかなと思います」と振り返った。

移籍先が決まるまでは不安との戦いだったという。まだ移籍先が確定しない段階で渡米。「次にプレーするチームが決まっていないという経験は今までなかった」と当初は不安から夜中に目が覚めることもあったという。ただ、移籍先がアストロズに決まったことで腹をくくった。「実際に入団会見もして、ユニフォームに袖を通して、球場にも行った。チームメートにはまだ会っていないが、徐々に違う世界でプレーすることを少しずつ感じてきている」と期待を膨らませている。

話題となった「ヒューストンポーズ」は米国で教えてもらったといい「やった方が良いかなって。歓迎してくれている感じがあったので良かった」とニヤリ。「（ヒューストンは）日本人が馴染みないじゃないですか。どんな感じなのかなというのはありましたけど、すごく歓迎してくれているなと」と安堵（あんど）していた。

今月中旬までは国内調整する予定だという。日本で過ごす時間も残り少ないが「いつも通りに練習する。ただただ（出発を）待つわけにはいかない。球団の期待もあると思うし、それに応えられるように頑張らないといけないですね」と気持ちを高ぶらせていた。