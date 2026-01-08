¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÄÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤é¤º¤Ë²ò¾û¤·¤¿¤¤¡ªÎÏ¼«Ëý¤¿¤Á¤¬Ä©¤ó¤À¡È¾×·â¤Î·ëËö¡É¤Ë°ÍÍê¼Ô¡ÖÀ¶¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡Ö¿À²ó¥¤¥Ã¥¸«¡ª¥¢¥Û¤ÈÎÞ¤ÎºÐËö´¶¼Õº×2025¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥É¥¢¤ò½ä¤ë¾×·â¤ÎÄ´ºº¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥É¥¢¤¬³«¤¤¤¿¡È¾×·â¤Î½Ö´Ö¡É¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÃËÀ¡Ê35¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤À¡£
¡Ø½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ë¥·¥§¤¬1¥ö·î¤Û¤ÉÁ°¤«¤é³«¾û¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ê¥â¥³¥ó¥¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥¢¤Ë¤¢¤ë¸°·ê¤ËÄ¾ÀÜ»É¤·¤Æ¤â³«¤«¤º¡¢´°Á´¤Ë³«¤«¤º¤Î´Ö¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¶È¼Ô¤Ë¤â¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤¬³«¤±¤é¤ì¤º¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¾õÂÖ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥Ý¥ë¥·¥§¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤â¤¦Áë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈò¤±¤¿¤¤¡£²¿¤«¤¤¤¤ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤Æ¤âº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù
¡¡¿¿±ÉÅÄ¸ÃµÄå¤¬Ä´ºº¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï4Ç¯Á°¤ËÌó600Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹õ¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1¥«·î¤Û¤ÉÊüÃÖ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸°·ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¶õÅ¾¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ø¡¢¥Ý¥ë¥·¥§ÀìÌçÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥×¥í¤Ç¤µ¤¨¡Ö°ìÈÖ¥ê¥¹¥¯¤À¡×¤È¸ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸°·ê¤ò»È¤Ã¤ÆÁë¥¬¥é¥¹¤À¤±¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥ë¥·¥§ÆÃÍ¤Î¡Ö±£¤·¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤Î¤¿¤á¤«¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎºîÀï¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÊªÍýÅª¤Ë¥¬¥é¥¹¤ò²¼¤²¤ë¡×ºîÀï¤¬·è¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Áë¥¬¥é¥¹¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤ê¡¢¼è¤Ã¼ê¤òºî¤Ã¤ÆÎÏ¤º¤¯¤Ç°ú¤²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¹Óµ»¤À¡£¿¿±ÉÅÄÃµÄå¤¬Ä©¤à¤â¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE¤³¤È»³ÅÄ¾¡¸Ê¤ÈÆüËÜ¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Þ¥ó¶¨²ñ¤Î¥Ê¥«¥¸¥Þ¤µ¤ó¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤Î2¿Í¤¬¥Æ¡¼¥×¤òÄÏ¤ß¡¢¡Ö¤»¡¼¤Î¡ª¡×¤ÈÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤ÇÁë¥¬¥é¥¹¤ò²¡¤·²¼¤²¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥Ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¥¤¤¤¿ÇËÎö²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬Ê´¡¹¤ËºÕ¤±»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¹Âç¤Ë³ä¤Ã¤Æ³«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿±ÉÅÄÃµÄå¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤ËµÕ¤Ë¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¡ÖÀ¶¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£