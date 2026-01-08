【しまむらの淡色】が反則級に可愛い！ 大人の冬に♡「おしゃれアイテム」

大人にも取り入れやすい淡色アイテムを探すなら、チェックしておきたいのが【しまむら】とインフルエンサーのコラボブランド【tal. by yumi.（タル バイ ユミ）】の商品。冬の装いをやさしくトーンアップしてくれるアイテムがそろっています。今回は、甘くなりすぎず上品さもキープできそうな淡色アイテムをピックアップ。いつものシンプルコーデにプラスするだけで、“反則級に可愛い” 大人の冬スタイルが楽しめそうなラインナップをご紹介します。

ふわふわ質感が淡色コーデにぴったりな2WAYバッグ

【しまむら】「YUM*チャームツキ2way」\2,420（税込）

ふわふわ素材が目を引く淡色バッグは、ころんとしたシルエットが可愛らしくも、色味が落ち着いているので大人でも取り入れやすいアイテム。長さ調節可能なショルダーストラップが付属しており、手持ちも肩がけもできる2WAYタイプだから、スタイルに合わせて持ち方を変えられるのも魅力のひとつ。チャームは取り外しできるので、シンプルに持ちたい日と遊び心を足したい日、どちらの気分にも寄り添ってくれそう。