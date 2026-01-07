ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。集まった報道陣は約50人でカメラは8台。英語であいさつし、ユニホームに袖を通すと会見場は大きな拍手に包まれた。

現地メディアからはファンにどう呼んでほしいか聞かれる場面も。「ビッグベイビーとか若大将だったりたくさん呼んでいただいてましたけど、“カズ”と呼んでいただければ…」と笑顔で呼びかけた。

スーツ姿で少し緊張した面持ちで会見場入りした岡本。英語であいさつし、最後に「Go Blue Jays！」と話すと会見場は笑いに包まれた。その後、チームのユニホーム、帽子を被った姿を披露。そして「カナダ、トロントに世界一を持ち帰るために僕は毎日全力を尽くします。ずっとMLBでプレーしたいと思っていました。（巨人在籍時には）日本一にはなれなかったんですけど、次は世界一になりたくて（トロントに）来ました。体が丈夫で、打撃が得意なところ、3つのポジション…どこでも守れる準備はしてきています。その日その日のベストを尽くしてチームに貢献できるようにしたいと思っています」と意気込みを語った。

◇岡本 和真（おかもと・かずま）1996年（平8）6月30日生まれ、奈良県出身の29歳。智弁学園では3年時に春夏甲子園に出場し、高校通算73本塁打。14年ドラフト1位で巨人入りし、18年に史上最年少の22歳シーズンで打率3割、30本塁打、100打点を達成。20、21年は2年連続で本塁打、打点の2冠王。23年にはWBCに出場し、3度目の世界一に貢献した。1メートル86、100キロ。右投げ右打ち。