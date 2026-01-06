Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¹Èø¤Ç¹©¾ì²ÐºÒ¡¡3¿ÍÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤«
6Æü¸á¸å2»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¹Èø¤Î¹©¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤¬3¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢½ÂÃ«¶è¹Èø¤Î¹©¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹©¾ì¤Î3³¬¤¬¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É18Âæ¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í3¿Í¤¬²°¾å¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÏJR·ÃÈæ¼÷±Ø¤«¤é500¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹©¶ÈÍÑ¤ÎÆÃ¼ì¥¬¥¹¤ò°·¤¦¹©¾ì¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£