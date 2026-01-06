ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¡Öµ¤¤Ä゙¤¤¤¿¤éÆüËÜ¤Ï¡Ø¤Ò¤È¤ê¡Ù¡×ÊÆ¹ñ¤Î¡É¥É¥ó¥íー¼çµÁ¡É¤¬¤â¤¿¤é¤¹°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊø²õ¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡ÖÆüËÜ¤È¥èー¥í¥Ã¥Ï゚¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÆüËÜ¤Ïµ¤¤Ä゙¤¤¤¿¤é¡Ø¤Ò¤È¤ê¡Ù¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î³°¸òÊý¿Ë¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤¬¶¦Í¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÉÔ°Â¤ò»ØÅ¦¤·¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¸ÉÎ©¤¹¤ë´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÇÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Î·Ç¤²¤¿¡Ö¥É¥ó¥íー¼çµÁ¡Ê¥â¥ó¥íー¼çµÁ¡Ë¡×¤Ë²óµ¢¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÍ¥ÀèÎÎ°è¤Ï¡¢¼«¹ñ¤ÎÎ¢Äí¤Ç¤¢¤ëÃæÆîÊÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏÍýÅª¤ËÎ¥¤ì¤¿¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤äÆüËÜ¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ËÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢NATOÂÎÀ©¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤âÆ±ÍÍ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÐÌÚ»á¤Ï¸ì¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬Åì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤è¤ê¤â¼«¹ñ¼þÊÕ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ï¶¯¸Ç¤À¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥¯¥í¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥È¥é¥ó¥×Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Ï¹¤¯¸«¤ÆÃæ¹ñ¤Î´É³í¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ±ÌÁ´Ø·¸¤¬ÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é²¶¤¿¤Á¤Ò¤È¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¤·¤´¤ò³°¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤ÇÆÃÊÌ¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¼±¤À¤±¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ºöÅ¾´¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤Ï¤·¤´¤ò³°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¡×¤ò¾ï¤ËÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¶áÎÙ½ô¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤òµÞ¤°¤Ù¤¤À¤ÈÄó¸À¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
