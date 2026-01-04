米によるベネズエラ攻撃“民間人含む少なくとも40人死亡” 米有力紙報じる
アメリカによるベネズエラへの攻撃について、アメリカの有力紙は民間人を含む少なくとも40人が死亡したと報じました。
アメリカのニューヨーク・タイムズは3日、ベネズエラ政府高官の話として、今回の攻撃で、民間人を含む少なくとも40人が死亡したと報じました
ベネズエラのロドリゲス副大統領は、今回の攻撃を前例のない軍事侵略だと非難するとともに、マドゥロ氏が唯一の大統領だと述べ、即時解放を求めています。
ロイター通信によりますと、ベネズエラの最高裁判所は3日、マドゥロ氏の拘束を受け、ロドリゲス副大統領に対し、暫定大統領に就任するよう命じたということです。
マドゥロ氏の拘束をめぐっては、ベネズエラ国内で解放を求める抗議運動が行われる一方、国外に逃れている人たちなどからは、喜びの声が上がるなど、国民の声が二分されていて、今後の動きが注目されます。こうした中、国連安全保障理事会の緊急会合が5日に開かれます。国連のグテーレス事務総長は、今回のアメリカの行動について、「危険な前例」になると危機感を示すなど、国際社会からは国際法を順守すべきとの声が上がっています。