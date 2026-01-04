【多聞くん今どっち！？】推し愛MAXノンクレOP＆BD・DVD情報到着、ファンミも開催！
TVアニメ『多聞くん今どっち！？』のノンクレジットオープニング映像が到着！ Blu-ray＆DVD発売が決定したほか、2026年6月7日にはファンミーティング感謝祭が開催されることも発表された。
☆ノンクレオープニングのカットをチェックする（写真9点）＞＞＞
累計発行部数が175万部を突破し（※電子書籍含む）、「このマンガがすごい！2023」でオンナ編第9位、「次にくるマンガ大賞2023」コミックス部門6位にランクインするなど、今最も注目を集める少女マンガ『多聞くん今どっち！？』（白泉社『花とゆめ』で連載中）。
本作は、主人公の高校生・木下うたげが家事代行のバイトで、推しの大人気アイドル・F／ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。
セクシー＆ワイルドなアイドルの本性が、実はジメジメ陰キャというギャップを持つ多聞くんと、そんな自己肯定感が低い彼を「多聞くんは神！！」と全力でサポートするうたげのドタバタな日常は、推しを持つ全ての人が共感必至だ。
TVアニメは2026年1月3日（土）25：00〜 TOKYO MX・BS11／各配信サービスにてスタート！ U-NEXT、アニメ放題では2026年1月1日（木）0：00 〜 地上波先行・最速配信となる。
このたび、本作のBlu-ray＆DVDの発売が決定！
Blu-ray＆DVDは全3巻となり、第1巻は2026年3月25日（水）に発売。本編の魅力を余すところなく楽しめる本パッケージは、ファン必携！
松竹DVD倶楽部、キンクリ堂限定で師走先生描き下ろしアクリルスタンド付きBlu-rayがリリースされるほか、初回仕様はキャラクターデザイン・伊東葉子描き下ろし三方背ケース、師走先生描き下ろしのショート漫画を掲載したブックレットが収録される。
そしてさらに、ノンクレジットオープニング映像が公開！
オープニングテーマ『Sweet Magic』と、F／ACEメンバー・木下うたげちゃんが生き生きと描かれる本映像は、改めて作品の世界観とクオリティの高さを実感できる内容となっている。
『Sweet Magic』は現在各種音楽配信サービスにて好評配信中。さらに、1月11日（土）にはCDの発売も決定しており、こちらも合わせて要チェックです！
さらに6月7日（日）にファンミーティング・感謝祭2026・」（「・」はハートマーク）の開催も決定、新宿ピカデリーにて行われる。キャストとともに作品の世界観を体感できる、ファンにとって特別な一日となる予定だ。
本イベントについての詳細は、後日改めて発表されるので、乞うご期待！
（C）師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会
☆ノンクレオープニングのカットをチェックする（写真9点）＞＞＞
累計発行部数が175万部を突破し（※電子書籍含む）、「このマンガがすごい！2023」でオンナ編第9位、「次にくるマンガ大賞2023」コミックス部門6位にランクインするなど、今最も注目を集める少女マンガ『多聞くん今どっち！？』（白泉社『花とゆめ』で連載中）。
本作は、主人公の高校生・木下うたげが家事代行のバイトで、推しの大人気アイドル・F／ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。
セクシー＆ワイルドなアイドルの本性が、実はジメジメ陰キャというギャップを持つ多聞くんと、そんな自己肯定感が低い彼を「多聞くんは神！！」と全力でサポートするうたげのドタバタな日常は、推しを持つ全ての人が共感必至だ。
TVアニメは2026年1月3日（土）25：00〜 TOKYO MX・BS11／各配信サービスにてスタート！ U-NEXT、アニメ放題では2026年1月1日（木）0：00 〜 地上波先行・最速配信となる。
Blu-ray＆DVDは全3巻となり、第1巻は2026年3月25日（水）に発売。本編の魅力を余すところなく楽しめる本パッケージは、ファン必携！
松竹DVD倶楽部、キンクリ堂限定で師走先生描き下ろしアクリルスタンド付きBlu-rayがリリースされるほか、初回仕様はキャラクターデザイン・伊東葉子描き下ろし三方背ケース、師走先生描き下ろしのショート漫画を掲載したブックレットが収録される。
そしてさらに、ノンクレジットオープニング映像が公開！
オープニングテーマ『Sweet Magic』と、F／ACEメンバー・木下うたげちゃんが生き生きと描かれる本映像は、改めて作品の世界観とクオリティの高さを実感できる内容となっている。
『Sweet Magic』は現在各種音楽配信サービスにて好評配信中。さらに、1月11日（土）にはCDの発売も決定しており、こちらも合わせて要チェックです！
さらに6月7日（日）にファンミーティング・感謝祭2026・」（「・」はハートマーク）の開催も決定、新宿ピカデリーにて行われる。キャストとともに作品の世界観を体感できる、ファンにとって特別な一日となる予定だ。
本イベントについての詳細は、後日改めて発表されるので、乞うご期待！
（C）師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会