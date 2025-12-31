¡ÚÆÈÀê¹ðÇò¡Û¡ÖÈà»á¤ÏÆ¨¤²¡¢Éã¤ÏÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×ÂçÄÅ°½¹á»á¡ÉÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¤È¤Î»àÆ®¡É¤Ï¤³¤³¤«¤é¤¬²Â¶¡ª
£³Ç¯´Ö¤Ç170·ï¤òÄ¶¤¨¤ëºÛÈ½
¡ÖºÇ¶á¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤¦¤À¡¢Êá¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¼Á»ÊË¡¤À¤Ã¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÍ¤êÆÀ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¤¤Þ¤Ï¡¢Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡×¤ÎÂçÄÅ°½¹áÅÞ¼ó¡Ê33¡Ë¤Ï¡¢¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤ÎÂáÊá¤Î°ìÊó¤òÊÛ¸î»Î¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö11·î9Æü¤ÎÄ«6»þÈ¾¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÛ¸î»Î¤â¤É¤³¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤«¤Þ¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤È¤Æ¤â¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÏÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤°¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©²ÖÈï¹ð¤ä¤½¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ë¤è¤ë°¼Á¤ÊÈðëîÃæ½ý¡¦¶¼Ç÷¡¦»¯¡Ê¤µ¤é¡Ë¤·¹Ô°Ù¤ÈÀï¤¤Â³¤±¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÂáÊá¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï2025Ç¯1·î¤ËÎ©²ÖÈï¹ð¤Ë¼«Âð½»½ê¤òX¤Ç»¯¤µ¤ì¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ë²È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò×Ñ×Ë¤µ¤ì¡¢¿¦¾ì¤òÆÃÄê¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¶¼°Ò¤¬µÚ¤Ö¤Ë»ê¤ê¡¢¹³µÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç¿ÈÊÁ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤À¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹ó¤¤Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤¬²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¿Í¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤ÎÁ°¿Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¯¼£²È½÷»Ò48ÅÞ¡×¤ÎÅÞ¼ó¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¡£¤½¤³¤«¤éÂçÄÅ»á¤ÈÎ©²ÖÈï¹ð¤È¤Î»àÆ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÛÈ½¤Î¿ô¤Ï¼Â¤Ë176·ï¡£ÂáÊá¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Þ»×¤¦¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÉÔ¾òÍý¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ÊË¡¤äÁÜººµ¡´Ø¤Ï¤â¤Ã¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤é±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤Î¤Û¤Û¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ÎºÝ¤Ë¡¢¹ó¤¤¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Ç¡ØÂçÄÅ°½¹á¡ª¡¡¤ª¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç332Ëç¤âÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áªµó´ü´ÖÃæ¤ÏÇí¤¬¤»¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ²÷¤Ç¤·¤¿¡£NHKÅÞ¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¡ÈÅ½¤ë¸¢Íø¡É¤ò1Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤è¤ê¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Éã¤¬ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ø¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÇí¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡ØÇí¤¬¤¹¤ÈÈÈºá¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡Ù¤ÈÀ©»ß¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤¬¤È¤Æ¤âÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤Ê¤¿¤«¤¬¼«Âð¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÇí¤¬¤½¤¦¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Çº¯À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤¬¡ØÅ½¤êÄ¾¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á°¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÏQR¥³¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤ÏÂçÄÅ»á¤¬µµ¹ÃÇû¤ê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÇËÎ÷ÃÑ¤ÊSMÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ï³«ºÅ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÇËÎ÷ÃÑ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¼«ÂÎ¡¢»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¯¼£²È½÷»Ò48ÅÞ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾éÃÌ¤ÇLINE¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¡£»ä¤Ø¤Î¿Í³Ê¹¶·â¤À¤ÈÌ±»öºÛÈ½¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¡¢¹ðÁÊ¾õ¤â¼õÍý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤ÇÅÔÄ£¤Ç²ñ¸«¤·¤Æ¤â¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤É¤³¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¡¢ÉÔ¾òÍý¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Æ°¤¤¤ÆÀ¤ÏÀ¤¬´µ¯¤µ¤ì¤ÆÀ¯¼£¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤â¼èºà¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¸å¡¢ÂçÄÅ»á¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À1·ïÍè¤¿¤«¤é¡¢ºÛÈ½¤ÎÁí¿ô¤Ï177·ï¤«¤Ê¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤¬NHKÅÞ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ËÅÞ°÷¤À¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡Ø½Ð»ñ¤·¤¿¤«¤éÅÞ´´Éô¤Ë¤Ê¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁÊ¾õ¤ÏÅÞ¤Î´Éºâ¿Í¤ò²ð¤·¤ÆÆÏ¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÅÞ¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤º¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËºÛÈ½¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¡¢µö²Ä¹³¹ð¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔµö²Ä·èÄê¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡ØÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤«¡¢ÌµÃã¶ìÃã¤ÊÁÊ¾Ù¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£ÂÐ¡¦Î©²ÖÈï¹ð¤Ç¸À¤¨¤Ð¾¡Î¨¤Ï8³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Éé¤±¤ëÁ°Äó¤Ç¤Î·ù¤¬¤é¤»¤Î¥¹¥é¥Ã¥×ÁÊ¾Ù¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¤±¤É»þ´Ö¤È¤ª¥«¥Í¤Ð¤«¤ê¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
°ìÀ¸¡¢ÅÞ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Î¡Ö¤¢¤ë¤È¤Ê§¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¿´°Õµ¤¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£µç¾õ¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¸ÜÌäÎÁ¤È¼ÂÈñ¤À¤±¤Ç½õÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊÛ¸î»Î¤â¤¤¤¿¡£°¼Á¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«¼¨ÀÁµá¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÂ¦¤ÎÊÛ¸î¿Í¤«¤éºÛÈ½¸å¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤ó¤ÊÊÛ¸î¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¼Õºá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö°¼Á¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«¼¨ÀÁµá¤Ë¤â¤ª¥«¥Í¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¿ô¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤·¤«¤â»ä¡¢¥Ç¥Þ¤äÈðëîÃæ½ý¤ÇºÆÀ¸¿ô¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«¼¨ÀÁµá¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÂ¦¤«¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³«¼¨ÀÁµá¤¬ÉÔÅö¤À¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Èï³²¼Ô¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ã¤ÆÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÈðëîÃæ½ý¤Î³È»¶ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹¹ð¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤ë°ÅÞ¤Ë¤ÏÌÜ¤òâÔ¤ê¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤Î¸ÀÏÀ¤òÃÆ°µ¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢£µ¿Í¤¯¤é¤¤¤ÎÂçÊÛ¸îÃÄ¤Ç¡£
ÅÞ¤Î¸øÌó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ¿Ì¾¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥ê¥ó¥Á¤Îº¬Àä¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÂ¦¤Ë³«¼¨¶¨ÎÏ¤ÎË¡ÅªµÁÌ³¤ò²Ý¤·¡¢°ãÈ¿¤Ë¤Ï¸·³Ê¤ÊÈ³Â§¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²þ³×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¡ÁÊ¤·¤Æ¤âÇå½þ¶â¤ÏÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¡£¤·¤«¤â¡Ö¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤ÈÂçÄÅ»á¤ÏÊ°¤ë¡£
¡ÖÊ§¤¨¤ë¤Î¤ËÊ§¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂáÊá¸å¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸©µÄ¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¼¨ÃÌ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢¿ôÀéËü±ß¤È¤¤¤¦·å°ã¤¤¤Î¼¨ÃÌ¶â¤òÄó¼¨¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤Ï30Ëü±ß¤ÎÇå½þ¶â¤¹¤éÊ§¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤Ë¤½¤ó¤Ê¥«¥Í¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤è¤¦¤ÏÈï³²¼Ô¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´º¤¨¤ÆÊ§¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎ©²ÖÈï¹ð¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë¡£ÇÔÁÊ¤·¤Æ¤âÇå½þ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤Î©²ÖÈï¹ð¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤éÍÂ¶â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¡¢º¹¤·²¡¤µ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë»Ù»ý¼Ô¤Ï¡ØËÍ¤ÏÎ©²Ö¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë·ºÌ³½ê¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØËÍ¤ÏÃ¯¤«¤Î¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤Ç¤¤¤ÆÂ»¤·¤¿¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¥¤¥¨¥¹¥¤¥¨¥¹¡¢¥¤¥¨¥¹¥¤¥¨¥¹¥¤¥¨¥¹¡ª¡Ù¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
Î©²ÖÈï¹ð¤È¤Î£³Ç¯´Ö¤Î»àÆ®¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂçÄÅ»á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖºÛÈ½¤Ë¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡©¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡ÖÇË»º¤È¤«¡¢ÆóÅÙ¤ÈÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃÎ¼±¤Ð¤«¤ê¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡ÖºÛÈ½¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀµÅö¤ÊÀ¯¼£³èÆ°¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤¬¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤¬ºî¤Ã¤¿µð³Û¤ÎºÄÌ³¤ÎÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤éÂåÉ½¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤ËÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È²ò»¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤È¡£»ä¡¢°ìÀ¸¡¢ÅÞ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
´û¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î³Û¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤ÀÀÁµá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê½÷¡¢¤ª²Ç¤ËÌã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»äºâ¤òÅê¤²ÂÇ¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤âÎ¥º§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Æ¨¤²½Ð¤·¤¿Èà»á¤Ï¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×
¤«¤Ä¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¼èºà¤Ç¡ÖÈà»á¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤â¤¹¤Ç¤ËÂçÄÅ»á¤Î¤â¤È¤òÎ¥¤ì¤¿¡£Î©²ÖÈï¹ð¤È¤½¤Î»Ù»ý¼Ô¤Î¹¶·â¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¡¢Î©¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤ÎÊÌ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Ó¥Ó¥Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÉü±ï¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»ä¤¬°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¿Í¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¢¡¢¡Ø¿¦¶È¤ÏÇä½ÕÉØ¤Ç¡¢¥Ï¥á»£¤ê²èÁü¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¥Ç¥Þ¤ò³È»¶¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢·ëº§¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Þ¤È¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÃËÀ¤¬´ó¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢Âç³Ø¤ÎË¡³ØÉô¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÎ©²ÖÈï¹ð¤ÏÂ¾¤Ë¤âÂáÊáÃ×½ýÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤«¡¢µ¯ÁÊÍ±Í½¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ØÌµ¼Â¤À¡ª¡Ù¤ÈÎÏ¤òÆÀ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ®¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢»ä¤¬¹ðÁÊ¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅö¶É¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤¤¤Þ°ìÈÖÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅÞ¤Î»ñ¶â3²¯5000Ëü±ß¤Î¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¹ðÁÊ¤·¤Æ¼õÍý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â·º´ü¤¬Ä¹¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢Æ®¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Î©²ÖÈï¹ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø²¶¤ÏÀµÅö¤Ê³èÆ°¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì±»öºÛÈ½¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ·ï¤Ç¤âºÛÈ½¤ÎÆâÍÆ¼«ÂÎ¤ÏÇ§Âú¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÛÈ½¤ÇÁè¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÇÇ§¤á¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÉÔÅöÍøÆÀ¤ÎÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â»³²Çå½þ¶â¤¬4000Ëü±ß¤°¤é¤¤¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Áí³Û3²¯9000Ëü±ß¤òÇ§¤á¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥É¥Ã¥°¥é¥óÉÕ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò·ú¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÃÏ¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤Ê²£ÎÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÊÛ¸î»Î¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥é¥Ã¥×ÁÊ¾Ù¤äÈðëîÃæ½ý¤òÀðÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ó¤¤ÊÛ¸î»Î¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Æ®¤¦¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¡¢ÂçÄÅ»á¤Ï¤³¤¦Ï³¤é¤·¤¿¡£
¡ÖÎ©²ÖÈï¹ð¤Ï¡Ø°¸ý¤ò¸À¤¨¤ÐÌÙ¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤ÈÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ç¥Þ¤äÇÍëÊ»¨¸À¤òÎ®¤»¤ÐºÆÀ¸²ó¿ô¤ò²Ô¤²¤ë¤·¡¢¼ý±×²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡¢¤È¡£»ä¤Î¤³¤È¤òÇä½ÕÉØ¤À¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤ÈÈðëîÃæ½ý¤·¤ÆÉ´ËüÃ±°Ì¤Ç²Ô¤¤¤ÀÇÛ¿®¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÇå½þ¶â¤Ï11Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£°õ»æÂå¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£°õ»æÂå¤Ï13Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡ª¡¡¤È¡£
¤Þ¤º¤ÏÇå½þ³Û¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ÍÞ»ßÎÏ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡¢ÍÞ»ßÎÏ¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤âÈï³²¼Ô¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£³«¼¨ÀÁµá¤¹¤ë¤Î¤Ë30Ëü±ßÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ËÊÛ¸î»Î¤ÎÃå¼ê¶â¡¢À®¸ùÊó½·¤È¤µ¤é¤ËÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢»þ´Ö¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤«¤«¤ë¡£Â»³²¤¬¤¼¤ó¤¼¤óÇå½þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤Þ¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÈðëîÃæ½ý¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿Çå½þ³Û¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÈðëîÃæ½ý¤Ç¤ª¥«¥Í¤¬²Ô¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÂ¦¤âÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢°ÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢À¯¸¢ÈãÈ½¤À¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤È¥Ç¥Þ¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ç²Ô¤°¤³¤È¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ç¤¹¡×
¤è¤¯ÃËÀ¤Ë¡ÖÂçÄÅ¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÊ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµÕ¤Ë¡¢¤¢¤ó¤¿²¿¤«°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂçÄÅ»á¤ÏÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖNetflix¤¬±Ç²è²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤êµð³Û¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¡£