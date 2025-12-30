この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎が見せた“コメディアン”の顔 上野公園を舞台に「元気なお年寄り」を一人コントで熱演

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「レポート、元気なお年寄りたち！」と題した動画を公開。上野公園を舞台にした一人コントを披露し、85歳で300kgのバーベルを運ぶ男性や、95歳の「よぼよぼコーチ」など、個性豊かな高齢者たちを熱演した。



動画は、アナウンサーが歳末の上野公園から中継を行うという設定でスタート。茂木氏演じるアナウンサーが、元気に働く高齢者にインタビューしていく。



最初に登場したのは、85歳のゲンゾウおじいさん。仕事内容を尋ねられると「私はね、あの、バーベルを運んでるんです」と明かし、その重量は「300キロ」だと語る。アナウンサーが驚く中、よろよろしながらも300kgのバーベルを運ぶ姿を見せた。



続いて現れたのは、95歳のサクおばあちゃん。自身の仕事を「よぼよぼコーチ」と紹介する。その内容は「若い人と話すんです」というもので、「私みたいなよぼよぼおばあちゃんと喋るとね、それだけで元気になるから」と、自身の老いた姿を見せることで若者の自己肯定感を高めているとユニークな哲学を語った。



最後にインタビューに応じたのは、105歳のトモゾウおじいちゃん。彼は「じいさんばあさん食堂」を経営しているという。高齢者は歯が弱いため、食堂では「全部あのミキサーにかけて液状にして提供している」と衝撃の事実を告白。「カツ丼ジュース」や、ネタとガリを一緒にミキサーにかけた「お寿司ジュース」などの斬新なメニューを提供していると明かし、笑いを誘った。



脳科学者として知られる茂木氏が、一人で複数のキャラクターを巧みに演じ分ける本動画。高齢化社会というテーマに対し、ユーモアと愛情にあふれた視点で切り込む、コメディアンとしての一面が垣間見える内容となっている。