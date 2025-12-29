この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【工場転職】トヨタでも辞める理由TOP3｜知らないと即退職…元社員が暴露」と題した動画を公開。日本を代表するメーカーであるトヨタ自動車でさえも退職者が出る理由をランキング形式で解説し、安定したイメージの裏にある工場勤務のリアルな側面を浮き彫りにした。



ケンシロウ氏はまず、製造業が日本の労働者の中で最も多い業種であるため、退職者の絶対数が多く目立ちやすいという前提に言及。その上で、トヨタを辞める理由TOP3を発表した。



第3位は「体力不足」。氏は、トヨタが世界トップクラスの生産台数を誇り、「ジャストインタイム」方式を採用しているため、作業スピードが非常に速く、常に立ち仕事である点を指摘。工場勤務について「軽作業でもしんどいと思っておくべき」と述べ、特に最初の1～2ヶ月は筋肉痛などに悩まされることが多いと語った。



第2位は「業務内容」。具体的には「単純作業に飽きてしまう」ことだという。トヨタの工場では作業要領書が1秒単位で厳密に定められており、「自分で創意工夫したい」と考える人にとっては苦痛に感じることがあると解説。慣れてくると体が動きを覚えてしまい、かえって飽きにつながるケースも少なくないとした。



そして、最も多い退職理由である第1位は「人間関係」であった。ケンシロウ氏は、職場や人間関係は自分で選べない「配属ガチャ」であると指摘。特に職場の雰囲気は上司によって大きく左右されるため、万が一合わない環境に配属された場合、精神的なストレスは計り知れないと警鐘を鳴らした。



ケンシロウ氏は、これらの理由はトヨタに限らず多くの工場に共通する課題であると総括。工場への転職を考える際は、給与や待遇といった条件面だけでなく、体力や業務への適性、人間関係のリスクといったリアルな側面を理解した上で、慎重に判断する必要があることを示した。