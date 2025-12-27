¡Ô·Ù»ëÄ£µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Îµ¼Ô¤¬¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÍðÃÔµ¤Áû¤®¡Õ¸Ä¼¼Æâ¤Ç¡Ö¹Ô°Ù¡×¤ËµÚ¤Ö¿Í¤¿¤Á¤Î¼ÂÂÖ¡¡½¾¶È°÷¤ÎÃ²¤¡ÖÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¡×¡ÖÃí°Õ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢»Å»ö¤È¤Ï¤¤¤¨·ù¡£µÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡¡
¡¡¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Â¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¤ÎÂ¿ÌÜÅª¤¹¤®¤ë»È¤¤Êý¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅÙ¤òÄ¶¤·¤¿ÍðÃÔµ¤Áû¤®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô¤¿¤Á¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÎÊóÆ»¤ÇÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¡£Èà¤é¤Ï·Ù»ëÄ£µ¼Ô¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤Ç¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñÀ¸³è¤ò¸î¤ë·Ù»¡³èÆ°¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÂ¸ºß¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤ÈÊò¤ì¤âº®¤¸¤Ã¤¿¤¶¤ï¤Ä¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤È¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤òµÏ¿¤¹¤ëºî²È¤ÎÆüÌîÉ´Áð»á¤¬¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¾¡¼ê¤ËÂ¿ÌÜÅª³èÍÑ¤¹¤ëÌÂÏÇ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¤½¤ì¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Þ¥¤¥¯¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¹Æâ
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡Ø¹Ô°Ù¡Ù¤ò¡Ê¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ë¸Ä¼¼¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ëÃË½÷¤¬¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÃËÆ±»Î¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÄÌ¤ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½¾¶È°÷¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÌÂÏÇ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Î¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬¸ì¤ë¡£½¢³è¤Î¤¿¤á¼¤á¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¼Ò²ñÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇËÜÅö¤Ë¡Ø¤¹¤ë¡Ù¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÅÄ¼Ë¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤À¤±¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èà¤ÎÃÏ¸µ¤ÏËÌ´ØÅì¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦Ï¢Ãæ¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ãæ³Ø¹»¤¹¤é¤½¤¦¤ÇÃÏ¸µ¤ÏÂç·ù¤¤¡¢ÊÌ¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬·ÚÊÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜ¹Æ¡¢À¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇÞÂÎÀ³Ê¾å¡Ø¹Ô°Ù¡Ù¡Ø¤¹¤ë¡Ê¤·¤¿¡Ë¡Ù¡Ø¥ä¥Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥ä¥Ã¤Æ¤ëÏ¢Ãæ¤¬¤¤¤ë¡¢º¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢ÊÐ¸«¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤·¤ç¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤â²¿¤Ç¤âÊ¿µ¤¤Ç¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡£¤Û¤ó¤ÈÌÂÏÇ¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡Öµ¤·Ú¡×¤Ç¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡×¤òÍú¤°ã¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á
¡¡¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¤¤¤Þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌ©¼¼¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤«¤éÀ¤´Ö°ìÈÌ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëº¤¤Ã¤¿»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤â¡ÖÌ©¼¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾®Áë¤ò¤Ä¤±¤í¡×¤Ê¤ÉË¡Î§¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î»ØÆ³Í×¹Ë¤ä¶È³¦¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¼«¼çµ¬À©¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£20Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÊ¿À®15¡Ê2003¡ËÇ¯¤ÎÆâ³ÕÉÜ¡ÖÀÄ¾¯Ç¯¤Î¸½¾õ¤È»Üºö¡×(ÀÄ¾¯Ç¯Çò½ñ¡Ë¤Ë¤Ï¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÆüËÜ¥«¥é¥ª¥±¥¹¥¿¥¸¥ª¶¨²ñ¤¬¡¢³°Éô¤«¤é¼¼Æâ¤¬¸«ÅÏ¤»¤ë³«¸ýÉô¤Î¼èÉÕ¤±Åù¤òÆâÍÆ¤È¤·¤¿¼«¼çµ¬À©´ð½à¤ÎÀ©Äê¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç´ÉÍý¼ÔÅù¤ò½¸¤á¹Ö½¬²ñ¤ò¼Â»Ü¡Ó
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÅö»þ¤Î¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¾å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½ñ¤«¤ìÊý¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Òµý³ÚÅª¤Ê¿§ºÌ¤Î¶¯¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡¢¿¼Ìë°û¿©Å¹¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹Åù¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÈó¹Ô¤ÎÍ¶°ú¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯Ç¯Èó¹ÔËÉ»ßÂÐºö¾åÍ«Î¸¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ó
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ÎÀÄ¾¯Ç¯Çò½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬21À¤µª¡¢2003Ç¯¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤«¤¬20Ç¯¤¯¤é¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤¬¤³¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¡ÒÈó¹Ô¤ÎÍ¶°ú¡Ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹Åù¤Î¸ä³Ú»ÜÀß¤Ï¡¢ÉÔÎÉ¹Ô°Ù¾¯Ç¯¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢°û¼ò¡¢µÊ±ìÅù¤ÎÉÔÎÉ¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬Âç¤¤¤¡Ó
¡¡Ì¾»Ø¤·¤Ç¤¢¤ë¡£³ÖÀ¤¤Î´¶¤¢¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Û¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊÅ¹¤Î¸Ä¼¼ÅÅÏÃ¤Ç°ÛÀ¤ÈÏÃ¤¹¾ì½ê¡¢¥Æ¥ì¥¯¥é¡Ë¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¥½¥Õ¥È¡Ê¤³¤³¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¨¥í¥²¡¼¡×¤ò»Ø¤¹¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¡ÒÉÔÎÉ¹Ô°Ù¾¯Ç¯¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¡Ó¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ä¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹¤¯¹ñÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î¾¦ÃÌ¤ä²ñµÄ¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥Þ¥Þ²ñ¥×¥é¥ó¡×¡Ö¥«¥éÊÙ¡×¡Ê¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤Þ¤Ç²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÃÄÝ³¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤êÊÙ¶¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡ÒÍ«Î¸¤¹¤Ù¤¡Ó¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¡¢¾ì½ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡£
¡Ö¤½¤Î¡Øµ¤·Ú¡Ù¤Ç¡Ø²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ù¤òÍú¤°ã¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÄ¾¯Ç¯¡© Âç¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Èà¤Î¸µ¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÏÅÔ¿´¤ÎÈË²Ú³¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾ì½êÊÁ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢Âç¿Í¤¬ÂçÈ¾¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç¥ä¤ë¤Î¤«¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½¤³¤¦¤·¤¿¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¹Ô°Ù¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÇËèÅÙÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö»ö°Æ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÊóÆ»¤ò¤¶¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤â¡¢
¡¦¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃæ³Ø1Ç¯¤Î½÷»Ò2Ì¾¤Ë¹Ô°Ù¤ò¤·¡¢Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤·¤ÆµþÅÔÉÜµ×¸æ»³Ä®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÈó¾ï¶Ð¿¦°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ê2023Ç¯¡Ë¡£
¡¦¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç12ºÐ¤Î¾¯½÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ê2024Ç¯¡Ë¡£
¡¦¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç15ºÐ¤Î¾¯½÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆµþÅÔ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ê2024Ç¯¡Ë¡£
¡¦¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç13ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Ë¹Ô°Ù¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Ë¤â¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂçºåÉÜ·ÙÀ¸³è°ÂÁ´Éô·Ù»ë¤òÂáÊá¡Ê2025Ç¯¡Ë¡£
¡¦¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç10Âå½÷À¤Ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÊ¡Åç¸©¤Î°å»Õ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ê2025Ç¯¡Ë¡£
¤È¤Þ¤¢¡¢¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅö»þÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµ¯ÁÊ¤Ë»ê¤Ã¤¿»ö°Æ¤Î¤ß½ñ¤½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤È¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤³¤ì¤é¤Î»ö°Æ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼ñ»Ý¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ëÏ¢Ãæ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤ä·Ù»¡´±¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤ä°å»Õ¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¿¦¶È´Ø·¸¤Ê¤¯¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿¦¶È¤Ëµ®ìÍ¤Ê¤·¤ÎµÕ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Þ¤¤¡×
¡¡¤·¤«¤·¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¤«¤éÂáÊá¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¯¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤Ï¤³¤Î»öÎã¤ÎÄÌ¤êÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¡¢»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¡¢ÀÄ¾¯Ç¯ÊÝ¸î°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂáÊá¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Îºá¤È¤µ¤ì¤ë¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¡Ê·ºË¡174¾ò¡Ë¤Ï¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÄÌÊó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ëÊ£¹ç¸ä³Ú»ÜÀß¡Ê¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯Ê»Àß¡Ë¤Î½¾¶È°÷¤â¸ì¤ë¡£
¡Ö¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤ÆÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Ä¼¼¤Ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥ì¥¸¤È¤«Ï²¼¤È¤«¸Ä¼¼¤Ç¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¸«¤¿¤È¤³¤í¤ÇÄÌÊó¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡Å¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡¢±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¹¤é¡ÖÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿ËÉÈÈ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡ÖÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¼¼¥«¥á¥éÀßÃÖ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤¢¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«´Ý¸«¤¨¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÅ¹ÊÞ¤¬ÄÌÊó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÈ¾¤ÏÈï³²¼Ô¤¬¤¢¤È¤Ç¿½¹ð¤·¤¿¤«¤é»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤À®Ç¯¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢Âç¿ÍÆ±»Î¤¬Æ±°Õ¤Ç¤È¤¤¤¦¤Ê¤éÄÌÊó¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡º£²ó¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ù»ëÄ£µ¼Ô¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤äNHK¡¢Åìµþ¿·Ê¹¤ÎÃËÀµ¼Ô¤ä½÷Àµ¼Ô¤é¤¬¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢ÄÌÊó¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡
¡¡Æ±°Õ¤·¤¿¼ÔÆ±»Î¤Î¹Ô°Ù¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥â¥é¥ë¤ÎÌäÂê¤È¤·¤«¸À¤¤ÍÍ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤â½¾¶È°÷¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¸µ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¸Ä¼¼¤Ë¤ÏÃí°Õ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤È¤Ï¤¤¤¨·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢µÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¹Ô°Ù¤Î¤¢¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤È¤«¥´¥à¤È¤«¥·¥ß¤È¤«½Á¤È¤«¤¢¤ë¤È¤â¤¦¡Ä¡Ä¼Ò²ñÊÙ¶¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÂÏÇ¤À¤·ÈÈºá¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¤Ç¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À·Ý¿Í¤Î»ö°Æ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÏÃÂê¤È¤·¤Æ»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¼¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤«¡¢¸µÎ¢¥â¥Î·Ï»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¥É¥¥É¥¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÈóÆü¾ï¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ä¤ë¥É¥¥É¥¤À¤í¤¦¤Í¡£Ïª½ÐÊÊ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤Í¡¢³°¤Ç¤ï¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤È¤«¡Ø´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¤¬Âç¹¥¤¤ÊÉ×ÉØ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿¡£¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×
¡¡¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£ÀÊÊ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤À¤«¤é¡×
¡¡¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤â¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ï¥Í¥«¥Õ¥§¤Î¸Ä¼¼¡Ê¥Ú¥¢¥·¡¼¥È¤ä¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤Ê¤É¡Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢·Ù»¡¤Î»ØÆ³¤â¤¢¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¢¥Ð¥ì¤Æ¤â½Ð¶Ø¤¯¤é¤¤¤ÇºÑ¤à¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥é¥Ö¥ÛÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤«¤é¸Ä¼¼¤Ë¸þ¤±¤Æ´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤âÁý¤¨¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ë¿Í¤Ï¤ä¤ë¤È¡£
¡Ö¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤È¤Þ¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¼«Âð¤ä¥é¥Ö¥Û¤¸¤ã¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤Æ¤Î¤¾¤·ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤à¤·¤í¶½Ê³¤¹¤ë¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç½Ð¤¹ÃË¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡¢³°¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡¢³«¤±¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤Ã¤Æ¤Î¤¬¶½Ê³¤¹¤ë¤ó¤À¤È¡×
¡¡Å¹ÊÞ¤äÅ¹°÷¡¢À¶ÁÝ¤Ë·È¤ï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤³¤È¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤âÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¡Ê¤¿¤À¤·Â¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔË¡¿¯Æþ¤Îºá¤â²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ë¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»È¤¦¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¤½¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Çº¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£½Å¤Í¤ë¤¬¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤Ï¸°¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸Ä¼¼¤Ç¤â¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇËÎ÷ÃÑ¤Ê¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÂçÁûÆ°¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¼Ò²ñ¿Í¡×¤Ê·Ù»ëÄ£µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÌ¡¹¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢³Æ¿·Ê¹¼Ò¤È¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤È¶¦¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤ò¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
