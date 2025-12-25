「カジュアル服苦手」でもイケそう！【しまむら】40・50代に似合う「大人っぽロゴトップス」

プレッピーテイストのトレンドから、ロゴ入りアイテムの人気が続いている模様。とはいえ、ミドル世代では「カジュアルなアイテムは苦手……」という人も。そんな人でも取り入れやすそうな「ロゴトップス」を【しまむら】で発見！ 今回注目したアイテムは、大人コーデになじむ優しいくすみカラーのスウェット。きれいめボトムとも好相性でこなれたムードに導いてくれそう。苦手意識がある大人世代は、まずはプチプラアイテムから挑戦してみて。

くすみカラーのゆったりスウェット

【しまむら】「SH3ダンSフロッキーTR」\1,419（税込）

大人が使いやすいくすんだグレー系のスウェットトップス。フロッキー加工のロゴだけでなく刺繍ロゴもさりげなく配されていて、高見えもシャレ感も叶えてくれそう。こなれたムードを引き寄せるドロップショルダーや、ぽわんとしたシルエットをつくる袖口のギャザーなど、さりげないディテールも見逃せないポイントです。

ロゴトップスで洗練された淡色コーデ

大人に似合うプチプラコーデを多数発信している@naco_roomsさんは、ロゴトップスと同系色のキルトベストを合わせて淡色コーデに仕上げています。コーデの色数を抑えることで、カジュアルなアイテムの組み合わせでも洗練された雰囲気に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。