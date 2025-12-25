タレントの明石家さんまが２４日深夜、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送ＳＰ」（深夜０時２５分）に生出演した。

フジテレビの２４日深夜は、１９９０年からさんまと元フジテレビアナウンサーでタレントの八木亜希子がとＭＣを務める「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」が生放送されてきたが、今年は放送されず同番組の生放送となった。

この日、進行として同局の原田葵アナが「委員会デビュー」を果たした。これに出演者から「藤本ちゃんは！？」の声が出た。これまで進行を務めていた藤本万梨乃アナは、今年いっぱいで同局を退社する。さんまは「円満退社ということで」と返すと、タレントの陣内智則が「向上委員会の歴代アシスタント、みんなやめていっているんです。久代ちゃん、久慈さん」と突っ込んだ。

番組がスタート時の久代萌美アナは２２年３月いっぱい、２代目の久慈暁子アナは、２２年４月いっぱいでそれぞれ退社している。そして藤本アナも退社する事態にさんまは、陣内のつっこみに「この番組のせいじゃないよ」と返し「会社のせいやと思う」と笑わせていた。