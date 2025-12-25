¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡¡ºÊ¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡¡¶¥ÇÏ¤Ç¡Ö10Ëü±ßÉé¤±¡×Êó¹ð¤â¼Â¤Ï¡Ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡×¡Ê¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡ÖÃ£À®¤·¤¿¤éÂ¨µ¢Âð¤¹¤ë¤Í¤ó¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ÖHANA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼CHIKA¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¤Î3¿Í¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¤¬»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡ßÀ²ÈÎ´°ì¡¢²°Éß¡¢KOHARU¡¢CHIKA¤¬µ¢Âð¤·¡¢MOMOKA¤È»³Æâ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ªÀï¡£¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤ò°ú¤±¤¿¤éÂ¨µ¢Âð¡×¤Ç¡¢Éé¤±¤ë¤ÈÈ³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥®¥êÊüÁ÷¤Ç¤¤ë¥×¥ÁË½Ïª¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»³Æâ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¢¤òÁª¤ó¤À·ë²Ì¡¢¶õ¤ÇÈ³¥²¡¼¥à¤¬·èÄê¤·¤¿¡£MOMOKA¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¸å¡ÖºÇ°¤ä¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥ÁË½Ïª¤È¤·¤Æ¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞµÙ¤ß¤Ç¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¡¢ºÊ¤Ë¡Ö10Ëü±ß¡¢²È¤Î¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÁ´ÅÒ¤±¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²Ç¤Ë¡È¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡È10Ëü±ß¤´¤á¤ó¡£Á´ÉôÉé¤±¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄËÜÅö¤Ï100Ëü±ß»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ100Ëü±ßÁ´ÉôÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤Èºá°´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿É½¾ð¤Ç¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£