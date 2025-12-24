¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Ï¿ÍÀ¸½ªÎ»¡×¤Ï»×¤¤¹þ¤ß¡©º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î¿ÊÏ©¤ÈÁªÂò»è
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀÅ²¬¤Î¸µ¶µ»Õ¤¹¤®¤ä¤Þ¡×¤¬¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Ï¿ÍÀ¸½ªÎ»¡©ÉÔÅÐ¹»¤Î¿ÊÏ©¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¸µ¶µ»Õ¤Î¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤¬¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¿ÊÏ©¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¶µ°÷»þÂå¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë±¿±Ä¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÉÔÅÐ¹»¤¬Â¨¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¡Öº£¤Î»þÂå¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤à¤·¤í¡¢¸Å¤¤³Ø¹»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤»Ò¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁªÂò¼¡Âè¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤Éð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¿·»þÂå¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¿Íºà¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¸í²ò¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»¡á°ú¤¤³¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÃÇ¤Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Î¯¤Þ¤ì¤ÐÉ¬¤º¼¡¤Î¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤»¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢³Ø¹»¤Ç²è°ìÅª¤ÊÊÙ¶¯¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤ò¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤äÆ°²èÊÔ½¸¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¶Ë¤á¤ë»þ´Ö¤Ë»È¤¨¤ëÍøÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ³Ø¹»Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤È¤·¤Æ¡ÖÄÌ¿®À©¹â¹»¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¸½ºß¤Ï¹â¹»À¸¤Î10¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÆüÀ©¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î¤¿¤á¤ËÇ½Æ°Åª¤ËÁª¤ÖÀ¸ÅÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢ºÆÅÐ¹»¤À¤±¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ëÆ»¡×¤ò°ì½ï¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¶µ°é·ÏYouTuber ¡Ã ¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡Ê¾¾ÃÝ·ÝÇ½ ½êÂ°¡Ë ¡Ã LGBT ¥²¥¤ ¿·´© ¼å¤¤¤Þ¤Þ¤Î¥¥ß¤Ç¥Ð¥º¤ë ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¡Ë ÆüËÜ°ì¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¸µ¶µ»Õ¡Ê2023Ç¯TTCA¶µ°éÉôÌç1°Ì¡Ë TikTok41Ëü/YouTube23Ëü ¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£ ¥³¥í¥Ê¤Ç¼«¸ÊÇË»ºÀ£Á°¤Î¥É¥óÄì¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ë¤¬¤½¤³¤«¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æµ¯»à²óÀ¸¡£ ¸½ºß¤Ï¶µ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢SNS¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤´¼ÁÌä »Å»ö¤Î¤´Ï¢Íí¤Ïsinnsyakai@gmail.com¤«¤é¤É¤¦¤¾¡£
