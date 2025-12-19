フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１９日、フィンランドで今年の「ミス・フィンランド」に選ばれた女性がアジア人に対する人種差別とされる「つり目」ポーズを取った写真を自らのＳＮＳに投稿した問題を報じた。

番組では、投稿はＳＮＳで拡散され批判が殺到し、女性が謝罪したことを報じた。ただ、騒動はこれで収まらず、問題を受け、ミスコン主催者が女性への優勝を撤回。連立政権の一角を担う反移民政策を掲げる政党の議員らが女性に連帯を示すように同様のポーズの写真をＳＮＳで公開しアジア各国から反発が起きたことを伝えた。

フィンランドのオルポ首相は日本、中国、韓国の現地大使館のＳＮＳを通じそれぞれの言語で「国会議員による侮辱的な投稿に対して心からおわび申し上げます」と謝罪し「フィンランド政府は人種差別を真剣に受け止め、この問題と戦う決意をお伝えします」と述べたことを番組は報じた。

この問題で番組は、木原稔官房長官が１８日の記者会見で「フィンランド政府に対し今般の事案への憂慮と適切な対応への期待を伝えてきております」と述べたことを伝えた。

今回の問題にＭＣを務める俳優の谷原章介は「あまりに低レベルで」と憤慨し「同じ地平に立ってこっちは戦わない方がいいような気がします」とコメントした。