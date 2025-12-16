お笑いコンビ、U字工事が16日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜金曜午前8時30分）にゲスト出演。アマゾンロケ中に発砲された経験を明かした。

U字工事は、テレビ朝日で放送されていた「陸海空 こんな時間に地球征服するなんて」の人気コーナー「部族アース」に出演。少数民族の元を訪れる企画で、福田薫は「本当に部族の方に『これ以上行くな』って発砲された時があって。日本大使館に逃げ込みたいと思いましたもん」とジョーク交じりに振り返った。

益子卓郎は「船でアマゾン川の支流みたいなところをずーっと行って。木の船で乗っていって。長かったんだよな？何時間も乗って。途中ウトウト寝たんですよ、俺ら。そしたら騒がしかった」と当時の状況を語り、福田も「横サイドに現地の不足の方が集まって、ワーワーワーワー！って騒いでた。ツアーの人がスペイン語で『止まれ止まれ』って言うんですけど、船頭は『関係ない』ってそのまま進んでいく」と説明。益子は「その瞬間パーン！って」と突然発砲されたと語った。

福田が「全員が頭を低くしようと、船底にこすりつけるように頭を下にしたんです。当たりたくないから」ととっさの行動を振り返ると、益子も「船が浅いんですよね。いくらうつぶせになっても」と笑わせた。その後の展開も明かし「一晩拘留されましたから。周りに銃持った人たちが立って」と福田。「コーディネータの人が連れて行かれて、一晩話して大丈夫になった。解放された」と語った。