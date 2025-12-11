【ZARA新作】待ってたーーーッ！ 大人のキレイ魅せ♡「グレーアイテム」

コーデに知的なムードを添えるグレーは、大人の装いにこそ取り入れたい上品なカラーです。そんな“頼れるグレー”をリサーチしていたところ、【ZARA（ザラ）】の新作から、大人のキレイが叶いそうな「グレーアイテム」を複数発見。洗練度が上がる、ZARAの新作グレーアイテムをぜひチェックしてみてください。

宝石のようなきらめきをまとって

【ZARA】「フェイクファー ビーズジャケット」＜グレー＞\10,990（税込）

ふんわりとしたフェイクファーに、小さなビーズやスパンコールが散りばめられた高級感あるショートジャケット。フロントには宝石のようなボタンがあしらわれ、より一層エレガントに。華やかなデザインながらも優しいグレーが大人っぽく、コーデに柔らかな印象を与えてくれそうです。ショルダーのふっくらとしたフォルムや短めの丈感が醸し出す、女性らしいムードを楽しんで。

ニュアンスグレー × ビーズディテールが華やか

【ZARA】「ビーズ半袖セーター」＜グレー＞\6,590（税込）

一点投入でコーデが華やぎそうなこちらのセーターは、デイリーに活躍する予感。首元にはキラリと光るビーズがあしらわれ、アクセサリーなしでもスタイルを上品に見せてくれそうです。ややコンパクトなシルエットに加え、ニュアンス感のあるグレーが大人の洗練コーデにぴったり。ブラッシュド加工生地によるソフトな印象で、程よいリラックス感も。装いにやさしいムードを与えてくれそうです。

大人に似合うアシンメトリースカート

【ZARA】「W COLLECTION アシンメトリーウールスカート」＜グレー＞\13,590（税込）

知的なムードと品格を与えてくれそうな、上品グレー。その色味が持つ力を味方につけて、一見難しそうなアシンメトリーデザインもサラッと着こなしてみて。やや光沢感のあるウール100%の上品な生地で、フォーマルな印象と落ち着きをプラスしてくれるスカートは、大人女性にこそ似合うはず。シンプルなトップスを合わせた、モードなスタイリングがグッド。

エフォートレスに大人のオシャレが叶う

【ZARA】「ZW COLLECTION ピンストライプ柄ワイドレッグダーツパンツ」＜ミディアムグレー＞\10,990（税込）

リラックス感のあるワイドパンツは、暗めのグレーを選ぶとシックな装いに。ラップスカートを合わせているようにも見える、ユニークなダーツが入ったデザインで、ひと癖ある大人のオシャレを叶えてくれそうです。落ち感のある素材で、腰から下がなだらかに広がるシルエットは、ウエストがキュッとスリムに見える効果にも期待できそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：M.yabu