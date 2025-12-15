『ツンデレ』な犬種５選

甘えんぼうで人懐こいというイメージの強い犬たちですが、犬の中にはクールでツンデレな気質の強い犬も存在します。ここでは、ツンデレと言われることの多い犬種を5種類みていきましょう。

1.チワワ

世界最小の犬種と言われるチワワは、甘えんぼうで飼い主さんと遊ぶことが大好きな様子を見せつつも、時にはツンとしたようなマイペースな一面も持ち合わせています。

頑固な気質も持ち合わせているので、自分の思い通りにいかないと拗ねたり怒ったりしてしまうことも……。しかし、機嫌が戻ると再び甘えてくるなど、ツンデレな様子を見せることの多い犬種です。

2.柴犬

ツンデレな犬種と聞いて、真っ先に思い浮かんだのが『柴犬』という方も多いでしょう。日本犬らしく、自立心が強い傾向がみられるため、飼い主に懐いていてもべったりくっついているということはあまりありません。

自分の気持ちを最優先にすることも多く、散歩を拒否したり、普段は穏やかで落ち着いているのに、自分が嫌なことは断固として拒否する姿勢をみせたりと猫のような態度をとることも。

3.狆（ちん）

狆（ちん）は、基本的には物静かでおとなしく、穏やかな様子を見せることの多い犬種です。飼い主や家族に対する愛情も深いので、甘える行動をよくみせてくれることでも知られています。

しかし、その反面、神経質でマイペースな一面を覗かせることもあり、時折ツンとした態度をみせることも……。「デレ」の割合が高いものの、「ツン」を見せることも比較的多いため、ツンデレと言われることがあります。

4.ペキニーズ

ペキニーズは、犬の中でも自由な気質が強く、マイペースな犬種です。プライドが高く、頑固な一面も持ち合わせているため、「まるで猫のような犬」と評されることもあるほど！

飼い主に対する愛情や忠誠心はしっかりありますが、自分のペースを崩さないのがペキニーズの特徴です。また、飼い主や家族以外にはクールな対応をとることが多く、こうした印象から『ツンデレ』と言われることが多くあります。

5.シーズー

シーズーは、基本的に穏やかで人懐こい性格の犬が多いため、一見するとツンデレとは縁遠い犬種のように思えます。しかし、人懐こく甘えんぼうな「デレ」をみせつつ、時折頑固でマイペースな一面を見せるところがツンデレポイント！

プライドが高い一面もあるので、失敗が続くとトレーニングを嫌がるようになったり、先ほどまで楽しそうに遊んでいたのに、突然飽きてどこかへ行ってしまう……というマイペースな行動がみられます。

ツンデレな犬種とうまく関係性を築くコツ

ツンデレな犬種や犬たちとうまく関係性を築くためには、愛犬のペースを尊重した上で、適度な距離感で愛情を注ぐことが重要です。

しつこく構いすぎない 愛犬のペースを尊重する 常に落ち着いた態度で接する ストレスサインや甘えたいサインを理解し察する

犬といえば「遊んでほしいはず」「構ってほしいはず」と考える方も多くいると思います。しかし、ツンデレな犬たちに関しては、あまり構いすぎると「しつこい！」と怒らせてしまうので注意してください。

愛犬の方から近寄ってきたときは優しく声をかけてあげたり、頭や背中を撫でてあげたりと愛情を持って対応しましょう。また、声をかけて愛犬の反応を見て「構ってよいタイミングかどうか」を判断するのもおすすめです。

まとめ

いかがでしたか。甘えんぼうで人懐こいという印象の強い犬たちですが、時にはツンデレな一面をみせることもあります。ツンデレな気質の強い犬は、自分のペースを大切にしているので、愛犬のペースを尊重しつつ愛情を注いであげましょう。