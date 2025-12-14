脚本家の三谷幸喜氏（64）が14日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。温泉が嫌いな理由を語った。

この日は、三谷氏が脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）に出演中の俳優の菅田将暉と神木隆之介とトークを展開した。

趣味が一切ないという三谷氏。「何かやっていないと落ち着かない。旅行も好きじゃないし、温泉とかも嫌いだし」と話した。「温泉好きですか？」と聞くと、神木は「温泉好きです」と即答。三谷氏は「温泉が好きな人の気が知れない」と眉をひそめた。

その理由について、「知らない人のエキスが…。知らない人の股間を素通りしたお湯なんですよ」と説明。菅田が「それ言う人おるわ〜。そんなん言ったら大気だって全部そうじゃん」と反論すると、三谷氏は「大気は広範囲だから全然気にしないけど、温泉はだって目の前にいる知らないおじさんの肛門の前を通り過ぎたお湯が自分の前に来てるかもしれないんですよ」と主張した。

菅田は「来てるでしょうね、下手したら飲んでますよね」と同意。三谷氏が「それが大丈夫なんですか？」と聞くと、菅田と神木は「全然大丈夫です」と平然と答えた。