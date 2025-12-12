「Perfect Pitch and Swing」の長坂秀樹氏推奨…“対の手足”連動させる体幹トレ

安定した投球を続けるには、体の中心である「体幹」の強化が必要になる。鍛える箇所にしっかり意識を持つことで、体の使い方が理解できるという。MLBのナショナルズで今季23試合に登板した小笠原慎之介投手を中学時代に指導し、神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは、パフォーマンス向上に欠かせないドリルを紹介している。

小・中学生の投手が抱える悩みの1つに挙げられるのが、投球が安定しないこと。体がぶれる、コントロールが定まらない、球速もばらつきがある――。こうした問題の多くは体幹の弱さが原因となっている。プロの投手がどれだけ速い球を投げても体がぶれないのは、体幹がしっかりしているからだ。

課題解消へ、長坂さんは自宅でも簡単にできる体幹トレーニングを勧めている。まず仰向けになり、両腕は「前へならえ」の姿勢を取る。両足は上げて膝を90度に曲げ、つま先を上に向ける。この状態を「テーブルトップ」と呼び、この基本姿勢から対角線上の手足（右手と左足、左手と右足）を使って次の動きに進む。

“対の手足”をそれぞれ同じ速度で地面につくかつかないかギリギリまで伸ばしながら下ろし、同じ速度で元の位置に戻す。この動きを繰り返し、動かさない側の手足は“固定”しておくことが重要だ。

すぐに体の使い方を理解するのは難しいが、繰り返すことでできるようになるという。小・中学生は3〜4回からスタートしてもいいだろう。このトレーニングの本質は筋力アップよりも、自分の手足を思い通りに動かせるようにすること。マスターすれば投球フォームのぶれが減り、コントロールも向上する。小笠原も中学時代に実践したというメニューで効果的に体幹を鍛え、飛躍につなげたい。（First-Pitch編集部）