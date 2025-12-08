[¥¹¥¿¥Ñã·Æ£¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ñ¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Mobile¡×]¤«¤Ê～¤ê¾®¤µ¤¤¤±¤É¥¹¥ó¤²¤¯»È¤¨¤ë¤ä¤Ä¡ª¡¡¾®·¿¥Þ¥¦¥¹¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤Î¾®·¿¥Þ¥¦¥¹¤ò¡Ê¤Þ¤¿¡ËÇã¤Ã¤¿¡£MEETS TRADING¤Î¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
MEETS TRADING¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï30¡ß39¡ß75mm¡¦ËÜÂÎ¤Î½Å¤µ¤Ï38.5g¡Ê¥ì¥·ー¥Ðー´Þ¤à¡Ë¤Î¾®·¿·ÚÎÌ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¤À¡Ä¡Ä¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÃ¼¤Î·Á¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ë¤Æ6120±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥¦¥¹¤Î¼êÁ°ÉôÊ¬¤¬¾Ê¤«¤ì¤¿·Á¾õ¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¥Þ¥¦¥¹¤òÁ°Êý¤«¤é¸«¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡Çã¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¹¥¯¥íー¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£ÆÃ¼ì¤Ê¥¹¥¯¥íー¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿Ä¶¾®·¿¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¡Ö400-MAWB216¥·¥êー¥º¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Î¥Û¥¤ー¥ë¤ÎÆÃ¼ì¤µ¤¬²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¡Ö400-MAWB216¥·¥êー¥º¡×¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë´°Á´¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥¦¥¹¡£¤¿¤À¤·²óÅ¾¤¹¤ë¥¹¥¯¥íー¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤ÏÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥¯¥íー¥ë¤¬²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Ç´·¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¾åµ¤ÎÄ¶¾®·¿¥Þ¥¦¥¹¡¢»È¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï»È¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²¿ÅÙ¤â¡Ö¥Õ¥Äー¤Î¥¹¥¯¥íー¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¿¤é¤Êー¡×¤È¤¤¤¦»ÄÇ°´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥¯¥íー¥ë¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤·¤Þ¤¯¤ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¥¹¥¯¥íー¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤Ï½ÅÍ×¤ÊÁàºîÉô¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤ê¤â¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡Ö¥Þ¥¦¥¹ËÜÂÎ¤Ï¤½¤³¤½¤³¾®·¿¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¥¹¥¯¥íー¥ë¥Û¥¤ー¥ëÅëºÜ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¤òÇã¤ª¤¦¡×¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤òÈ¯¸«¡£
¡¡´û¤Ë¿··¿¥â¥Ç¥ë¤¬Â¸ºß¤·¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤½¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Î½Ð»ñÊç½¸¤¬½ªÎ»¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Áµì·¿¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¢¥Õ¥Äー¤ËÇã¤¨¤ë¤Î¤Ïµì·¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÂ¤ï¤º¹ØÆþ¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç6120±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥¤¥¥Ê¥ê¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¤¡£¼ê»ý¤Á¤Î¡Ö·ÈÂÓÀ½Å»ë¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þ¥¦¥¹¡×¤ÎÂ¿¤¯¤ò¡¢¤½¤Î»ÈÍÑ´¶¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ¿²ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¸¤«¡ª¡¡ÊØÍø¤¸¤ã¤ó¥³¥ì¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤æ¤¤¿¤¤¥Ã!!!
¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Þ¥¦¥¹¡©
¡¡¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤ÏÁ°½Ð¤Î¼Ì¿¿¤Î¤È¤ª¤ê¡Ö¾®¤µ¤¤¡×¤ï¤±¤À¤¬¡¢Í×¤È¤Ê¤ëÆþÎÏµ¡¹½¤Î¥Ü¥¿¥ó¤È¥¹¥¯¥íー¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¤ï¤ê¤ÈÉáÄÌ¤Î¥µ¥¤¥º¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ã®¤ò²£ÅÝ¤·¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆÃ°Û¤Ê·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Æ»Ø¤ÈÌô»Ø¡Ê¤È¾®»Ø¡Ë¤Ç¤Ä¤Þ¤à¤è¤¦¤ËÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç»ý¤Ã¤Æ»È¤¦¤È¡¢ÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¡¦·Á¾õ¤Î¥Þ¥¦¥¹¤È¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥¿ーÁàºî¤ò¹Ô¤¨¤ë¡£
¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤ò¸åÊý¤«¤é¸«¤¿ÍÍ»Ò¡£º¸Â¦¤Ë¿Æ»Ø¤ò¡¢±¦Â¦¤Î·¦¤ß¤ËÌô»Ø¡Ê¤È¾®»Ø¡Ë¤òÃÖ¤¡¢¤Ä¤Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ý¤Ä¡£
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»ý¤Ä¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤Î¾®·¿¥Þ¥¦¥¹¤³¤È¥í¥¸¥¯ー¥ë¡ÖMX ANYWHERE 2S¡×¤ÈÈæ¤Ù¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ä¥Û¥¤ー¥ë¤Ï½½Ê¬Âç¤¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥¤ー¥ë¤Ï²¡²¼¤â²ÄÇ½¡Ê¥ß¥É¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ë¡£
¡¡½¼ÅÅ¼°¡ÊUSB Type-C¡Ë¤Ç¡¢Ã¼Ëö¤È¤ÏBluetooth¤â¤·¤¯¤Ï2.4GHz¤ÎUSB Type-A¥É¥ó¥°¥ë¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤·¤Æ»È¤¦¡£BluetoothÀÜÂ³¤È2.4GHz¤ÎUSB Type-A¥É¥ó¥°¥ë¤Ç¤ÎÀÜÂ³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹Â¦¤Î¥Ü¥¿¥óÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¥Îー¥ÈPC¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇÏ¢Â³¶îÆ°ºÇÂç¤¬Ìó40»þ´Ö¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÁàºî¤·¤Ê¤¤¤ÈÀáÅÅ¥âー¥É¤ËÆþ¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸÷³Ø¼°¥Þ¥¦¥¹¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤ÏÇØÌÌ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÁàºî¤¹¤ë¡£DPI¥¹¥¤¥Ã¥Á¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç´¶ÅÙ¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥¿ー°ÜÆ°Â®ÅÙ¡Ë¤ò1200¢ª1600¢ª2400¢ª3200dpi¤Î½ç¤ÇÀÚ¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£
2.4GHz¤ÎUSB Type-A¥É¥ó¥°¥ë¤ÏËÜÂÎÇØÌÌ¤Ë³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇµÛÃå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤ºÈ´¤±Íî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£
ËÜÂÎ¥«¥éー¤ÏBlack¤ÈWhite¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢¨²èÁü¤Ï¥áー¥«ーWeb¥µ¥¤¥È¤è¤êÈ´¿è¡£
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤È·Á¾õ°Ê³°¤Ï»ê¤Ã¤Æ¥Õ¥Äー¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¡£·Ú¤¯¤Æ¾®¤µ¤¯¤Æ¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ·ÈÂÓ¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ê¤Ë¤·¤Æ»È¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Á³¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¢ö
¡¡¤½¤Î·Á¾õ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¥Þ¥¦¥¹¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç»ý¤Ä¥æー¥¶ー¤Ê¤é¥¤¥±¤ë¤«¤â¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ä¥¹¥¯¥íー¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤â¥Þ¥È¥â¤Ã¤Ý¤¤¥µ¥¤¥º¤À¤·¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ö¤âー¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î·Á¾õ¤Ë´·¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´í×ü¤¬¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Î¤À¤¬¡¢»È¤Ã¤Æ¥×¥Á¶Ã¤¤¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡¢ºÇ½é¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Þ¥¦¥¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿ー¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡·ÈÂÓÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥Þ¥¦¥¹¡×¤À¤È¡¢¤Þ¤¢ºÇ½é¤«¤é¥¹¥àー¥º¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¯¤Æ¥Ø¥ó¤Ê¥«¥¿¥Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½½Ê¬¤Ê¼ÂÍÑÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Ã¤Äー¤Î¤Ï¥¹¥´¤¤¡£
¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤ò»ý¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£»ý¤Á¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¥Þ¥¦¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿ー¤ò¼«ºß¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î·Á¾õ¤«¤é¡¢¿Æ»Ø¤â¾®»Ø¤â´ùÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤º¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤»¤ë¡£
±¦¤Î¥í¥¸¥¯ー¥ë¡ÖMX ANYWHERE 2S¡×¤Ï¡¢ÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥¦¥¹¤è¤ê¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥Þ¥¦¥¹¡£Â¿µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Áàºî¤Ç¤¤Ä¤Ä¡¢·ÈÂÓÀ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤À¤¬·ÈÂÓÀ¤Ï¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¡¢½¼ÅÅ¤ÏËÜÂÎ¼êÁ°¤Ë¤¢¤ëUSB Type-C¥Ýー¥È¤Ç¹Ô¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¥Ýー¥È¤¬¼êÁ°¤«¤¡¡Ä¡Ä½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦¤Î¤Ï¥±ー¥Ö¥ë¤¬¼ÙËâ¤ÇÌµÍý¤«¤Ê¡×¤È¤«»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëÉôÊ¬¤¬³§Ìµ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅÃæ¤Ç¤â¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿USB¥±ー¥Ö¥ë¤¬¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¥Ê¥¤¥¹¡ª
¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤Ï½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡£USB Type-C¥±ー¥Ö¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥³¥Í¥¯¥¿ー¤ä¥±ー¥Ö¥ë¤¬¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ó¤Ê¤é¥±ー¥Ö¥ë¤ò»Ø¤Î¾å¤«¤éÄÌ¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¥±ー¥Ö¥ë¤Î¥³¥Í¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤¬¼ê¤ä¥Þ¥¦¥¹¤ÎÆ°¤¤ò¼ÙËâ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆÈÆÃ¤Î·Á¾õ¤òÉÔ°Â»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥¢¥é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¾®¤µ¤¤¤··Ú¤¤¤·»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¤Þ¤¢¥Ü¥¿¥ó¤ÎÂ¿µ¡Ç½¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ê¥¤¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤â¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¥¤¥¤´¶¤¸¤Ë³ð¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î¾å¤Ë¼ê¤ò¥Ý¥ó¤È¾è¤»¤Æ»È¤¦¥æー¥¶ー¤Ë¤ÏÁ´Á³¸þ¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥Þ¥¦¥¹¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç»ý¤Ã¤ÆÁàºî¤¹¤ë¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Î·Á¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ë¼ê¤ò¾è¤»¤Æ»È¤¦¥æー¥¶ー¤Ï°ì½Ö¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Þ¥¦¥¹»È¤¤¤Ë¤¯²á¤®¤ÆÌµÍý¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤¯¶¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤â»È¤¨¤Á¤ã¤¦¤Î¤«～
¡¡¥Îー¥ÈPC¤È¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤Ã¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£MacBook¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î±¦Â¦¤Î¥¹¥Úー¥¹¤À¤±¤Ç¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤ò»È¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡À½ÉÊ¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÇPC¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î±¦¤Ë¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤òÃÖ¤¡Ö¤³¤Î¥¹¥Úー¥¹¤À¤±¤ÇÁàºî²ÄÇ½¡×¤È¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¥½¥ì¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤³¤Î·Á¾õ¤À¤È²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡ª¡×¤È¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¥áー¥«ー¤Î¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¹¹ð¤è¤êÈ´¿è¡£¡Ö¤½¤Î¥¹¥Úー¥¹¤À¤±¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ì¤Ð¤Ã¤Æ¥³¥È¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤«»×¤Ã¤¿¡£¤¬¡Ä¡Ä¡£
M3 MacBook Air¤Î¥Ñー¥à¥ì¥¹¥ÈÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ë¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤òÃÖ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤³¤Î¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É±¦Â¦¤Î¥¹¥Úー¥¹¤À¤±¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ò¹Ô¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥Þ¥¦¥¹¤Î¥í¥¸¥¯ー¥ë¡ÖMX ANYWHERE 2S¡×¤â¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É±¦Â¦¥¹¥Úー¥¹¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ò¤¹¤ë¤È¥Þ¥¦¥¹¼êÁ°¤¬´ùÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹Á°Êý¤¬¥ー¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Þ¥¦¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿ー¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤â¥áー¥«ー¤Î¹¹ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤À¤¬¡¢¡Ö¥½¥ì¤Ï¥Ê¥¤¤Ç¤·¤ç～¡×¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤â¥áー¥«ー¤Î¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¹¹ð¤è¤êÈ´¿è¡£¡Ö¤½¤ì¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤ÊÀ½ÉÊ¥¢¥Ôー¥ë¤À¤È»×¤¦¤ó¥¹¤±¤É¤Í¤¨¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¡¢¥Õ¥Äー¤Ë¡¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈÆâ¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÀÂÜ¤Î¾å¤È¤«¤Ç¤â¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤ò»È¤¨¤ë¡£¥½¥Õ¥¡¤ÎÉª³Ý¤±¤Î¾å¤È¤«¤Ç¤â¡£¼Â¼Á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤À¤¤¤¿¤¤¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤ò»È¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÍøÊØ¤ÏËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤«¤é¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¾®¤µ¤¤ÌÌ¤Î¾å¤Ç¤â¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤¬¤½¤³¤«¤é¡ÖÍî¤Á¤Ê¤¤¡¦°ïÃ¦¤·¤Ê¤¤¡¦¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦ÍøÊØ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥Þ¥¦¥¹¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯²»¤âÀÅ¤«¡£¥í¥¸¥¯ー¥ë¡ÖMX ANYWHERE 2S¡×¤è¤ê¤â³ÊÃÊ¤ËÀÅ¤«¤Ç¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯²»¤¬¾®¤µ¤¤¥í¥¸¥¯ー¥ë¡ÖMX MASTER 3S¡×¤¢¤¿¤ê¤ÈÆ±Åù¤ÎÀÅ²»À¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ê¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ê¥á¤Æ¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì6000±ß¶¯¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÄË¤¤¤«¤â¡×¤Ê¤É¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´í×ü¤ÏÁ´ÉôÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤è¤¯¥Ç¥¤Æ¤¤¤ë°ÛÃ¼·Á¾õ¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¼ê¤Ç¿¨¤ì¤Æ°·¤¦ÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢²ÄÇ½¤Ê¤é°ìÅÙ¼Âµ¡¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤¢¤È¤³¤Î¥Þ¥¦¥¹¡¢µ»öËÁÆ¬¤Ç¡¢´û¤Ë¿··¿¥â¥Ç¥ë¤¬Â¸ºß¤·¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¸å·Ñµ¡¼ï¤Î½Ð»ñÊç½¸¤¬½ªÎ»¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¬¡¢¿··¿¤Ï¤É¤¦¤â¡¢»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤àÉôÊ¬¤¬¥é¥ÐーÁÇºà¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤âー¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ù¥¿¥Ù¥¿ÌäÂê¤È¤«¡Ä¡Ä½Ð¤ë¤«¤â¡©
¡¡¤Ê¤ªµì·¿¤È¤Ê¤ëº£²ó¥ì¥Ó¥åー¤·¤¿¡ÖFinger Barrel Mouse i2¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Û¥¤ー¥ëÃæ±ûÉôÊ¬¡Ê¤Î¤¿¤Ö¤ó¥·¥ê¥³¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ê¥ó¥°¡Ë°Ê³°¤Ï¹Å¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¶Åª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤´»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¤À¤¬¡¢¡Ö¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¥é¥ÐーÅª¤ÊÁÇºà¤Ê¤Î¥¤¥ä¡ª¡×¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¡¢º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤·¤¿µì·¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£