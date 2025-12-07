¡ãµÁ¼Â²È¤ËÎ¤µ¢¤ê¡©¡äµÁÎ¾¿Æ¤¬¡Ö»º¸å¤Ï¤¦¤Á¤ËÍè¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡Ä¡£ÀäÂÐ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤¦¤è¤Í¡©
½Ð»º¤Ï¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»º¸å¤ËÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¿·À¸»ù¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¼«Í³¤ËÇã¤¤¤â¤Î¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¼ÂÊì¤ä¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¹âÎð¤Ç¤Î½é»º¡£µÁÎ¾¿Æ¤Ë¡Ö»º¸å¤Ï¤¦¤Á¤ËÍè¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø·»²Ç¤âµÁ¼Â²È¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö»º¸å1¤«·î¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤¦¤Á¤ËÍè¤ì¤Ð¡©¡×¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âµÁ¼Â²È¤ÏÃÏÊý¤Ç¼ÖÀ¸³è¡£»ä¤ÏÌÈµö¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢24»þ´Ö²È¤Î¤Ê¤«¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤ò¤Ä¤«¤¤¤¹¤®¤ÆÈè¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ù
½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»º¸å¤É¤³¤Ç²á¤´¤¹¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿´¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤ÊÁªÂò¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÁÎ¾¿Æ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤¦¡ª¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¤Þ¤º¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»º¸å¤òµÁ¼Â²È¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Î²ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£20Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡¢ÁÔÀä¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»ä¤ÏÉÂ¤ó¤À¤è¡£Éô²°¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¹¢¤¬³é¤¤¤Æ¤âÎäÂ¢¸Ë¤â¼«Í³¤Ë³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ä¥é¥¤¡Ù
¡ØÃÇ¤ì¤Ê¤¯¤ÆµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤Ï¡¢ÊìÆý¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£Ã¶Æá¤âÌ£Êý¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤ä¤Ä¤ì¤ÆÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¡Ù
¡Ø»º¸å¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁ¡ºÙ¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬°Ê³°¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë´Ä¶¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥à¥ê¡£¤ä¤Ã¤È¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢µÁÊì¤ÎÀ¸³è²»¤Çµ¯¤¤ë¡Ä¡ÄÀäË¾¡Ù
¡Öµ¤¤ò¤Ä¤«¤¦¡×¡á¡Ö²óÉü¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖµÁ¼Â²È¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢µ¤¤ò¤Ä¤«¤¦¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¡£¤·¤«¤âÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï4²ó¤·¤«²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»º¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¬µ¤¤ò¤Ä¤«¤ï¤º¤ËµÙ¤á¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£½µ1²ó¤Ç¤â¼ÂÊì¤¬¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Çã¤¤¤â¤Î¤òÍê¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÁ¼Â²È¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â
°ìÊý¤Ç¡¢µÁ¼Â²È¤ËÍê¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢µÁÊì¤Ç¤âÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤â¤Í¡£µÁ»Ð¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø»ä¤Ê¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµÁ¼Â²È¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤·¡£ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¤¤¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤â°é»ù¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¤é¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¡Ù
µÁÊì¤¬ËÜÅö¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¾å¼ê¤Ç¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤äµ÷Î¥´¶¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¡¢ÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÍê¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¤½¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡×¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¡È½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡É¤Î¤È¡È»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¡É¤Î¤Ï»æ°ì½Å¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°éµÙ2¤«·î¤Ç¤·¤ç¡©¤Þ¤º¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÉ×ÉØ¤Õ¤¿¤ê¤Ç¿·À¸»ù¤Î¤¤¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ã¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¥é¥¯¤·¤¿¤¤¤À¤±¡£¤Þ¤º¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬Íê¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¶¨ÎÏ¤·¤í¡¢¤Ã¤ÆÏÃ¡Ù
¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬°éµÙ¤ò2¤«·î¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Âð¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡£¿´ÇÛ¤Ê¤é²È»öÂå¹Ô¤òÍê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º²È»ö¤òÃ¶Æá¤µ¤ó¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡Ù
¤Þ¤¿ºÇ½é¤Î2¤«·î¤òÉ×ÉØ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¸å¡¹¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£
¡Ø»º¸å¤ËÃ¶Æá¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ï¡¢°ìÀ¸³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È¿´¤ÎÃù¶â¤Ë¤Ê¤ë¡Ù
¿·À¸»ù´ü¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¤Î¤â¤Î¡£É×ÉØ¤Õ¤¿¤ê¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¿®Íê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿®Íê¤Ï¡¢¾Íè¾¯¤·¤Î¤³¤È¤Ç¤ÏÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»º¸å¤Ë¿´¿È¤Î²óÉü¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¤òÁª¤Ü¤¦
»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¿ÆÀÚ¤Ê¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢µ¤¤òÄ¥¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï²óÉü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿°é»ù·Ð¸³¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤¬¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë´Ä¶¡×¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤È½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë³°Éô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¬¥¹È´¤¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù
¡Ø¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë½ê¤Þ¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ä¤ê¤Ê¡£¥à¥ê¤Ê¤È¤¤ÏÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤Ç¤âºÇ½é¤«¤éÍê¤ëÁ°Äó¤Ê¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Í¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ê¤é¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ë¤«¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤É¤¦½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¤¹¤Ù¤ÂçÀÚ¤ÊÁªÂò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡¢2¤«·î¤Î°éµÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¤Þ¤º¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢µÁ¼Â²È¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤Ê¿·À¸»ù¤ÏËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤â¤Î¡£¤¼¤ÒÉ×ÉØ¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î°é»ù¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£