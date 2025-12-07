この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

売上がどんどん増えていくヤバすぎる方法！130社以上を指導する超大物経営者が暴露してくれました。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「売上がどんどん増えていくヤバすぎる方法！130社以上を指導する超大物経営者が暴露してくれました。」と題した動画を公開。1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、自身の“マーケティングの先生”でもある「マーケティング侍」こと りゅう先生をゲストに迎え、売上を伸ばすための本質的な考え方について語った。



りゅう先生は、自身が約130社のCMO（最高マーケティング責任者）として関わる中で見えてきた「会社の成長」について解説。まず、「マーケティングは一言でいうと売上までの流れ」と定義し、多くの会社が倒産する根本的な理由は「結論から言うとお客様が来ない。これに尽きる」と断言した。



その上で、事業を成長させるためには「集客」「販売」「商品」「経営戦略」の4要素を順に考えることが重要だと指摘。多くの経営者が最初に「商品」から考えてしまうことが失敗の原因であり、「先にテストをしろ。これが全て」と、市場の需要を確認してから商品開発に入るべきだと語った。



さらに、売上を最大化する3つのポイントとして「新規集客」「リピーター」「単価の引き上げ」を挙げた。特にリピーターの獲得について、りゅう先生は「継続する鍵は変化があるかないか」と説明。顧客がサービスを継続するのは、その先に「素晴らしい未来が待っているから」であり、常に新しい変化や価値を提供し続けることが重要であると強調した。



最後に、価格決定のヒントとして「専門特化」を挙げた。「そのビジネスをやった瞬間にもはやライバルがいないという状態」を作り出すことで価格競争を避け、高単価を実現できると解説。動画では、マーケティングの基本的な考え方から具体的な戦略まで、事業者がすぐに実践できるノウハウが語られている。