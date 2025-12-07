この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者でコメディアンの茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「日本外交の難問題を解決する、日本の素晴らしい言葉。」と題した動画を公開。近隣諸国との様々な問題を解決する鍵として、日本の「おたがいさま」という言葉が持つ精神の重要性を説いた。

動画の冒頭で茂木氏は、現在の日本が近隣諸国、というか近隣国と様々なトラブルを抱えている状況に言及。この膠着した状況を打開する非常に素晴らしい日本語として「おたがいさま」という言葉を挙げた。茂木氏は「歴史の中でね、色々お互いにご迷惑かけてきたわけですよ」と述べ、日本も近隣諸国というか近隣国も、どちらか一方が100%正しいと主張できるものではないと指摘する。

日本にも完璧ではない部分があるのは当然であり、それは内政問題や多民族間の課題を抱えている近隣諸国というか近隣国も同じであると茂木氏は語る。その上で「お互いそんな完全な人間じゃないんだから」「ポンコツなんだからお互いね。だから優しく認め合いましょう」という精神こそが「おたがいさま」の本質だと解説。互いに不完全であることを認め合う姿勢が、国家間の関係においても重要だと主張した。

最後に茂木氏は、この「おたがいさま」の精神を外交の場でも活かすべきだと提言。各国の外交官や報道官が、公式見解を述べた後に「おたがいさまですから」と一言添えるだけで、硬直した関係が和らぐのではないかとユーモアを交えて語り、この言葉の持つ深い意味について視聴者に問いかけた。なお、茂木氏は、この動画をコメディとして配信しているようである。

YouTubeの動画内容

00:37

外交問題を解決する言葉「お互い様」
00:50

歴史を振り返れば互いに迷惑をかけてきた
02:33

完璧ではないからこそ「お互い様」
03:06

外務省や報道機関も「お互い様」の精神を

関連記事

脳科学者、茂木健一郎氏、今どき「『テレビは見ません』とドヤ顔で断言するのはおかしい」。「ガワだけでもおさえた方がいい」

脳科学者、茂木健一郎氏、今どき「『テレビは見ません』とドヤ顔で断言するのはおかしい」。「ガワだけでもおさえた方がいい」

 脳科学者・茂木健一郎も感嘆！　近畿大学の研究者が語るマグロ養殖の哲学「まだ改良の余地しかない」挑戦の記録

脳科学者・茂木健一郎も感嘆！　近畿大学の研究者が語るマグロ養殖の哲学「まだ改良の余地しかない」挑戦の記録

 【茂木健一郎の旅ラン】都会のオアシス、ロンドンを駆ける

【茂木健一郎の旅ラン】都会のオアシス、ロンドンを駆ける
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube