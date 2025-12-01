◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節 東京Ｖ０―１鹿島（３０日・味スタ）

１０試合が行われ、鹿島は途中出場のＭＦ松村優太（２４）のゴールを守り抜き、１位の座を明け渡さなかった。優勝争いは６日の最終節までもつれ込むことになり、１１年以来２度目の頂点を目指す柏は史上５例目となる最終節での逆転Ｖ、鹿島は９年ぶり９度目制覇を狙う。最終節で鹿島は横浜Ｍ、柏は町田をホームに迎える。

＊ ＊ ＊

勝利への、優勝への執念が実った。０―０で迎えた後半２９分。鹿島ＦＷレオセアラのシュートは相手ＧＫに防がれたが、そのボールは空中に高く跳ねた。いち早く反応したのは、鹿島のスピードスター・松村。左足を懸命に伸ばし、倒れ込みながらネットを揺らした。

「腕がちぎれようが、肉離れしようが、足を伸ばそうと思っていたので」。同時刻に試合を行う柏の大量得点により、一時的に“首位陥落”となっていた鹿島を再浮上させる、値千金の勝ち越し点となった。

Ｖ逸期間の長期化もあり、Ｊ最多２０冠を支えた「鹿島らしさ」という言葉が、どこか曖昧なものになっていた。開幕前、今季就任の鬼木達監督（５１）は選手全員を前に「鹿島らしさって何だと思う？」と尋ねた。

さまざまな意見に耳を傾け、うなずいた上で、１９９３〜９９年まで鹿島に在籍した指揮官は「俺は『強さ』だと思ってる」と説いた。「強さ」という概念も幅広いが、鬼木監督は全てにおいて「強さ」を求めた。球際の強さ、メンタルの強さ、目標への思いの強さ、選手同士の絆の強さ。自身が現役時代に肌で感じた「鹿島らしさ」の体現を求め、全ての「強さ」を集結させたチームを目指した。

この日も終始、東京Ｖペースで進んだが、最終スコアは１―０。局面で体を張り、逆境に屈せず、結局は勝つ「鹿島らしさ」を存分に発揮した。勝てば優勝、引き分け以下で陥落の可能性もある最終節の相手は、この日、４連勝を決めた横浜Ｍ。難敵との対戦に鈴木は「勝つだけ。わかりやすい」とキッパリ。悲願の９季ぶり頂点まで、あと１勝だ。（岡島 智哉）