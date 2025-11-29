µð¿ÍÀµÊá¼ê¤Ï´ßÅÄ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹ÃÈå¤È»³À¥¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¡Ä¤Û¤Ü¡È½ÐÈÖ¾Ã¼º¡É¾®ÎÓÀ¿»Ê&Âç¾ëÂî»°¤ÎËöÏ©
¡¡µð¿Í¤ÎÊá¼ê¿Ø¤¬27Æü¡¢Â·¤Ã¤Æ·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ï¡ÖÅÄÃæ¾Âç¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¡×¡Äµð¿Í¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤ò½³¤Ã¤Æ³ÚÅ·Æþ¤ê¤Î¿¼ÁØ
¡¡¤Þ¤º¤Ï5Ç¯15²¯±ß¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¹ÃÈåÂóÌé¡Ê33¡Ë¤¬¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð3²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢68»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.260¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£8·î23Æü¤ÎDeNAÀï¤Î¼éÈ÷¤Ç±¦¼êÃæ»Ø¤ò¹üÀÞ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¡ÖÅöÁ³¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µð¿Í¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡ÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿»³À¥¿µÇ·½õ¡Ê24¡Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢320Ëü±ßÁý¤Î1000Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¡£º£µ¨¤ÏÆó·³¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿100»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼«¿È½é¤ÎÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ì·³½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«1»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÄ¾ÁÊ¡£ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¾ëÂî»°¡Ê32¡Ë¤ÏÊ£¿ôÇ¯·ÀÌóÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î1²¯6000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï56»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.187¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÂÇÅÀ¡£Êá¼ê¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï3»î¹ç¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓÀ¿»Ê¡Ê36¡Ë¤â¸½¾õ°Ý»ý¤Î4000Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¡£º£µ¨¤Ï14»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.143¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÎÀµÊá¼êÁè¤¤¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë2700Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð7000Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤ò½ª¤¨¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀè¤Î´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ê29¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢FA2Ç¯ÌÜ¤Î¹ÃÈå¡¢°ÜÀÒ¤òÄ¾ÁÊ¤·¤¿¼ã¼ê¤Î»³À¥¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¡£¤µ¤ëµð¿ÍOB¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê²ñÄ¹¤ÎÂç¾ë¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¾®ÎÓ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âç¾ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë²¬ËÜ¤¬È´¤±¤¿¸å¤Î°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢²¬ËÜ¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¡¢4ÈÖ¤òÄ¥¤ì¤ëÂçË¤¤Î½õ¤Ã¿Í¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±½¡£¿·½õ¤Ã¿Í¤¬¥³¥±¤¿»þ¤ÎÊÝ¸±Í×°÷¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®ÎÓ¤Ïº£µ¨ºÇ¸å¤ËÅÄÃæ¥Þ¡¼·¯¤Ë½÷Ë¼Ìò¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¡¼·¯¤¬Íèµ¨¡¢¥í¡¼¥Æ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢°ì·³¤Ç»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×
¡¡¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢º£µ¨°Ê¾å¤Ë¥¸¥êÉÏ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡µð¿Í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºò¥ª¥Õ¤Î¹ÃÈå¤Î³ÍÆÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµåÃÄÆâ³°¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤â¤Þ¤¿¡ÈÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ëÊä¶¯¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Íû¾µ菀¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¾¾ËÜ¹ä¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤¤¤Þ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
