【知らなきゃ損】加湿器を床に置くのはNG！ 置き場所だけで効果が激変する「正しい設置方法」とは
YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が「【知らなきゃ損】置き場所だけで湿度激変！今すぐ"加湿激増する"加湿器の置き方！」を公開。冬場の乾燥対策に欠かせない加湿器の効果を最大化するための、意外と知られていない正しい置き場所について解説した。
ミツル氏は、湿度が40%を下回るとウイルスの活動が活発になり、体感温度も下がるため暖房費がかさむと指摘。しかし、多くの人がやりがちな「床への直置き」は、加湿効率が最も悪い方法だと断言した。暖かい空気は上に、冷たい空気は下に溜まる性質があるため、床付近の冷たい空気を加湿しても部屋全体には潤いが行き渡らないと説明した。
加湿効果を最大限に引き出すポイントは「設置する高さと場所」にあるという。ミツル氏によると、最も効率的な高さは「床から40cm〜80cm」。これにより、加湿された空気が部屋の空気と混ざりやすくなる。また、設置場所は「部屋の中央」が最適だと指摘した。壁や窓の近くに置くと、外気で冷やされた壁や窓に水蒸気が触れて結露してしまい、部屋全体の湿度を上げる前に水分が失われてしまうからだという。
さらにミツル氏は、エアコンの暖房と併用する際のコツも紹介した。エアコンの風向きを「下向き」に設定することで、天井付近に溜まった暖かい空気が下に送られ、部屋全体の空気が循環する。この空気の流れに乗せることで、加湿器の蒸気が部屋中に効率よく広がり、湿度と体感温度の両方を快適に保てると解説した。これらの工夫は、追加のコストをかけずに今すぐ実践できるものだ。冬の乾燥対策を見直してみてはいかがだろうか。
