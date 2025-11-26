国会議員が審議中に居眠りし…ツイッター投稿でクビになった「白ブリーフ裁判官」が語るヤバすぎる「弾劾裁判」の実態

「白ブリーフ裁判官」と呼ばれた、異色の裁判官を覚えているだろうか。

清廉潔白な裁判官のイメージを覆すかのように、SNSに自身の白ブリーフ一丁の写真を投稿。奇抜な自己アピールが注目を集めると同時に、一般の人にもわかりやすい法律の解説投稿が人気を博し、ツイッター（現X）のフォロワー数4万人を突破した「法律インフルエンサー」岡口基一氏は一躍、時の人となった。

ところが、岡口氏は'24年4月、突如裁判官をクビになってしまう。裁判官の身分は「司法権の独立」の原則から厳重に守られているはずだ。いったい何が起こったのか―。

東京高裁長官からの「脅し」

ーーそもそも岡口氏がネット上で情報発信を始めたのは'98年に遡る。当時はネットで裁判や法律関係の発信をする法曹関係者は少なく、調べ物をするには、図書館に行くのが当たり前だった。

そこで岡口氏は自身でホームページを開設、法律家に必要な情報をまとめることにした。「業界の情報インフラになれば」との思いからだった。

次第に足場をSNSに移し、法律の改正や判決について紹介、解説した。司法が役割を果たしていないと感じれば、他の裁判官がした判決を批判する投稿も積極的にした。こうした振る舞いが、厳格さを重んじる裁判所当局に問題視され、岡口氏が厄介者扱いされた可能性もある。岡口氏が語る。

岡口「東京高裁長官は私に対し、SNSそのものをやめることを迫り、しかも『やめなければ分限裁判（裁判官の懲戒処分を決める裁判）にかけてやる』との脅しまでしてきた。

普通の裁判官であれば、東京高裁長官という雲の上の存在からここまで言われたら、SNSをやめるだろう。東京高裁長官もそういう見込みで、脅しをかけたにすぎなかったと思われる。

ところが、私は自分がSNSをやめる理由がわからず、長官の命令を拒否してしまった。これは長官にとっても想定外のことだったろう。かといって東京高裁長官の言葉の重みゆえ、前言を撤回することもできず、私を分限裁判にかけざるを得なくなった」

国会議員が裁判官を裁く前代未聞の「弾劾裁判」へ

岡口「結果、私は『戒告処分』になってしまったのだが、それを見ていたのが、裁判官訴追委員会である。

同委員会は、国会議員らから構成される組織であり、裁判官を弾劾裁判所に訴追する権限を有している。最高裁が私を戒告にしたことで、同委員会は、私を『裁判官として不適格である』と判断し、弾劾裁判所に訴追したのだ。

こうして、私は弾劾裁判にかけられたのだが、それは、およそ近代国家の裁判とは思えない代物であった。弾劾裁判所を構成する裁判員の国会議員たちは平気で欠席、遅刻を繰り返し、審議中も居眠りをする始末。

そもそも、彼らは『裁判とは何か』という基本的なところから理解していなかった。

結論の決め方はすごいもので、裁判記録を十分に検討することもせず、無記名投票の多数決で『岡口を罷免する』という結論だけをまず決めてしまったのである。

こうして私は裁判官でなくなっただけでなく、法曹資格も失った。

政治家が意のままに裁判官を罷免できるようになったら、まさにそれは三権分立の危機である。もちろん、性犯罪を犯した裁判官などであれば、罷免されても仕方がない。しかし、「SNSへの投稿」という一般市民としての行為を理由に裁判官が簡単に罷免されてしまえば、日本もロシアのような国になりかねない」

ーーもっとも、多くの国民は、岡口弾劾裁判において、どれだけ「些細なこと」で裁判官が罷免されたか自体を知らされていない。通常であれば、裁判の様子はマスコミによって国民に伝達される。ところが、判決が言い渡された日にその要旨を掲げたマスコミは一社もなかった。単に「罷免」という結論を報じただけだ。そうしたマスコミの態度は、裁判所当局が私を批判したときから一貫していた。

岡口「ふだん国会議員や裁判所から情報を得ているマスコミは、『当局の情報ばかりを鵜呑みにし、私の言い分にはいっさい耳を傾けようとしなかった』と岡口氏は言う。記者たちも、情報源の意向に背けば、今後の取材活動に影響が出ると恐れたのだろう。

私は現在、法律系資格試験の受験指導をする『伊藤塾』の専任講師として働いている。本書を執筆したのは、日本の歴史上、稀に見る弾劾裁判を検証することは、後世のためにも意義があると考えたからでもある。

この国の三権分立は機能しているのだろうか。ぜひ本書を手に取って、そのことを確認していただきたい」

おかぐち・きいち／'66年、大分県生まれ。東大法学部卒。'91年に司法試験に合格。東京高裁判事、仙台高裁判事などを歴任。現在は伊藤塾専任講師

「週刊現代」2025年11月24日号より

