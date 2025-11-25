【ガメラ60周年】K18イエローゴールド＆シルバーの限定フィギュア爆誕！
60年の時を超えて、「ガメラ」がK18イエローゴールド&シルバーで蘇る！ 完全受注生産・数量限定フィギュアが、ジュエリーブランド「ユートレジャー」より2026年2月下旬頃より予約開始される。
『ガメラ』シリーズは、1965年に『大怪獣ガメラ』（大映）が公開。その後もシリーズが続き昭和には計8作品が公開され、平成には映画が4作品公開、2023年にはアニメ化されるなど、今なおガメラは国内外のファンを魅了し続けている。
このたびユートレジャーより、2025年11月27日で60周年を迎える『ガメラ』とコラボレーションした数量限定フィギュアが登場する。
ラインナップは、
・「ガメラ」（1965）ミニフィギュア ゴールドモデル ※限定100体
・「ガメラ」（1995）ミニフィギュア ゴールドモデル ※限定100体
・「ガメラ」（1965）フィギュア シルバーモデル ※限定60体
・「ガメラ」（1995）フィギュア シルバーモデル ※限定60体
各モデル限定数でのお取り扱い、素材はK18イエローゴールドとシルバーがご用意されている。
完全受注生産で、どちらのモデルも2026年2月下旬頃より受付がスタートする。
また、2025年11月22日（土）〜12月7日（日）の期間 有楽町マルイ8Fイベントスペースにて開催されるガメラシリーズの軌跡と魅力に迫る展示・物販イベント「ガメラEXPO」にて、本アイテムの試作原型（WAX）の展示が予定されている。ジュエリー職人の技術を凝縮した造形美を、ぜひ実際にご覧ください！
