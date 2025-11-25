【シティーハンター40th】EDWINコラボのデニム登場／タグやパッチに「XYZ」などのモチーフ入り
人気作『シティーハンター』の原作漫画40周年を記念して、原作者である北条司監修による「シティーハンター×EDWIN SAEBA商事別注 503 スリムテーパード ブラック パンツ」がリリースされる。
☆北条司監修のエドウィンのデニムパンツをチェック！（写真5点）＞＞＞
『シティーハンター』が原作40周年を迎えることを記念して、「シティーハンター×EDWIN SAEBA商事別注 503 スリムテーパード ブラック パンツ」が誕生！
本アイテムは、原作者・北条司先生による監修のもと、『シティーハンター』の世界観を忠実に再現したこだわりの一品。
シルエット、色味、ディテールに至るまで細部にわたり作り込まれ、まるで作品の世界を纏っているかのようなデザインに仕上がっている。
『シティーハンター』の主人公である冴羽リョウは作中でもデニムを履いており、今回の企画では日本を代表するデニムメーカー「EDWIN」の全面協力のもと、特別モデルとして製品化。一本のデニムとしても非常に高品質で、日常使いにも長くご愛用いただける仕上がりとなっている。
タグやパッチには「XYZ」や「t（トン）」など、作中でおなじみの象徴的なモチーフを随所にあしらい、ファンにはたまらないディテールが満載。作品の空気感をリアルに感じることができる。
さらに購入特典として、冴羽リョウが本アイテムを着用した姿を再現した全長30cmのビッグアクリルスタンドが付属。飾っても、コレクションしても楽しめる、ファン必携の逸品。愛用する銃を構えた格好いいリョウさんもぜひ手に入れよう。
なお、本商品は数量限定での販売となるのでご注意を。
また、2025年11月22日（土）〜12月28日（日）まで、上野の森美術館にて開催される「シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER！！〜」にて、「シティーハンター×EDWIN SAEBA商事別注 503 スリムテーパード ブラック パンツ」の実物展示が行われ、会場内の受注パネルからご注文いただくことも可能だ。
『シティーハンター』ファン必見の貴重なコラボレーションを、ぜひ会場でご体感あれ。
（C）北条司／コアミックス 1985, 版権許諾証 S08-50C
☆北条司監修のエドウィンのデニムパンツをチェック！（写真5点）＞＞＞
『シティーハンター』が原作40周年を迎えることを記念して、「シティーハンター×EDWIN SAEBA商事別注 503 スリムテーパード ブラック パンツ」が誕生！
本アイテムは、原作者・北条司先生による監修のもと、『シティーハンター』の世界観を忠実に再現したこだわりの一品。
シルエット、色味、ディテールに至るまで細部にわたり作り込まれ、まるで作品の世界を纏っているかのようなデザインに仕上がっている。
タグやパッチには「XYZ」や「t（トン）」など、作中でおなじみの象徴的なモチーフを随所にあしらい、ファンにはたまらないディテールが満載。作品の空気感をリアルに感じることができる。
さらに購入特典として、冴羽リョウが本アイテムを着用した姿を再現した全長30cmのビッグアクリルスタンドが付属。飾っても、コレクションしても楽しめる、ファン必携の逸品。愛用する銃を構えた格好いいリョウさんもぜひ手に入れよう。
なお、本商品は数量限定での販売となるのでご注意を。
また、2025年11月22日（土）〜12月28日（日）まで、上野の森美術館にて開催される「シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER！！〜」にて、「シティーハンター×EDWIN SAEBA商事別注 503 スリムテーパード ブラック パンツ」の実物展示が行われ、会場内の受注パネルからご注文いただくことも可能だ。
『シティーハンター』ファン必見の貴重なコラボレーションを、ぜひ会場でご体感あれ。
（C）北条司／コアミックス 1985, 版権許諾証 S08-50C