Ãì¤¬¤Ê¤¤¥È¥è¥¿¡Ö»Â¿·¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¸½¤ë!? 20Ç¯°Ê¾åÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¤Ä¤¤¤ËÁ´ÌÌºþ¿·¤« ¿·¥³¥ó¥»¥×¥ÈÈäÏª¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤âÇ®»ëÀþ
½õ¼êÀÊ¥É¥¢¤¬¡Ö¥Ñ¥«¡¼¥ó¡×¤È³«¤¯!? ¾×·â¤Î¡ÖÃì¤Ê¤·¹½Â¤¡×¤¬À¨¤¹¤®¤ë
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¼¡´ü·¿¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤òÀ¤³¦½éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÇÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿200·Ï¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥ß¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È²½¤ä½õ¼êÀÊÂ¦¤ÎÂç³«¸ý¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ê¤É³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½¤òÄó°Æ¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¿·¡É¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡× ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡³¤³°¸þ¤±300·Ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÖÆüËÜ¥µ¥¤¥º¡×¤Î°Ý»ý¤ä¡¢¸½¹Ô¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿´üÂÔ¤ÈËÜ²»¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÆü»º¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Î¥È¥è¥¿¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿°ìÂæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡2004Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ä¿¦¿Í¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ñÌ£¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¿200·Ï¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡£
¡¡Ìó20Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ë¡¢¼¡´ü·¿¤ÎÆ°¸þ¤Ï¾ï¤Ë»Ô¾ì¤ÎºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÂç·¿¤Î300·Ï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤Îºþ¿·¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥¥ã¥Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼·Á¼°¤«¤é¥»¥ß¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È·Á¼°¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã»¤¤¥Î¡¼¥º¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶áÇ¯¸·³Ê²½¤¬¿Ê¤à¾×ÆÍ°ÂÁ´ÀÇ½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Îµ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÀÅ½ÍÀ¤ä²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤â¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢½õ¼êÀÊÂ¦¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥é¡¼¡ÊB¥Ô¥é¡¼¡Ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼ÖÂÎ¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¡¡½õ¼êÀÊ¥É¥¢¤È¸åÉô¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÆ±»þ¤Ë³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹Âç¤Ê³«¸ýÉô¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹¼Ü¤Î·úºà¤äÂç¤¤Êµ¡ºà¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÖÆâ¶õ´Ö¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤¬·àÅª¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÛÁ÷¶È¤«¤é¼ÖÃæÇñ¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥æ¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÌÜÅª¤Ê³èÍÑ¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¼þ¤ê¤â°ì¿·¤µ¤ì¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é½õ¼êÀÊ¤Ë¤«¤±¤ÆÂç·¿¤Î¥ï¥¤¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÇÛÃÖ¡£ÊªÎ®´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ä¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½¸Ìó¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¡ÖÆ¯¤¯¥¯¥ë¥Þ¡×¤Î»Ñ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤ÎÊý¿Ë¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV¡Ë¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊHEV¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆâÇ³µ¡´Ø¤ò´Þ¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍÑÅÓ¤ä³Æ¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ö¾ð¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÆ°ÎÏ¸»¤ÎÅëºÜ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªÂò»è¤Î¹¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡³×¿·Åª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÆü¡¹¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤òÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»Å»ö¤Ç200·Ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë30Âå¤ÎÃËÀ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ø¤Î°ÂÅÈ´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³¤³°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë300·Ï¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤¬µðÂç¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¶¹¤¤¸½¾ì¤äÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ï·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤¬200·Ï¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡´ü·¿¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¡ÖÃª¤Î¼«ºî¡×¤Ê¤É¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤â´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼ñÌ£¤Ç¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë60Âå¤ÎÃËÀ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢ºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ß¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È²½¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¼Ö´¶¤òÊ§¿¡¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥æ¡¼¥¹¤Ç¤âËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¼ñÌ£¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤äÇ³ÎÁÂå¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¹½À®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÂ¸Â³¤äÅÅÆ°²½¤Î¼ÂÍÑÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÆü»º¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ïº£²ó¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»Å»ö¤Ç¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤òÆü¾ïÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë40Âå¤ÎÃËÀ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢½õ¼êÀÊÂ¦¤Î¡ØB¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¡Ù¹½Â¤¤Ï¥º¥ë¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£»Å»öÊÁ¡¢Ä¹¼Ü¤Î»ñºà¤ä¥³¥ó¥Ñ¥Í¡Ê¹çÈÄ¡Ë¤Ê¤É¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤È½õ¼êÀÊ¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ°ìµ¤¤ËÀÑ¤ß¹þ¤á¤ë¤¢¤ÎÂç³«¸ýÉô¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Îºî¶È¸úÎ¨¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£º£¤Î¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤µ¡Ç½¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½ã¿è¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îºþ¿·¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°ÂÁ´À¡¢²÷Å¬À¡¢¤½¤·¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤È¤¤¤¦Á´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥È¥è¥¿¤Î°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¹½Â¤¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ï¼ÖÂÎ¹äÀ¤Î³ÎÊÝ¤ä¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤Ç¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤È¼ñÌ£¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡£¤½¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÅÁÅý¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿·»þÂå¤Îµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£