¼Ó±É»Ò¤¬Â©»Ò¤Ë·ãÅÜ¡ÖÊÖ¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë³Û¤Ê¤ï¤±¡©¡×¡È¤ª¶â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤ÇÊ§¿¡¤·¤¿²áµî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î¼Ó±É»Ò¤¬¡¢¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Åö»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥²¡¼¥à²Ý¶â¤¬¸¶°ø¤Ç¹â³ÛÀÁµá¤¬ÆÏ¤¡¢·ãÅÜ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°äÅÁ»Ò¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¼Ó±É»Ò¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ÎÄ¹ÃË¤Î¶á±Æ
¼Ó±É»Ò¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ËÉ³¤Å¤¯²Ý¶â¥²¡¼¥à
¡¡¼Ó±É»Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¼Ó±É»Ò¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ËÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¼Ó±É»Ò¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²Ý¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤è¤ê²Ý¶â¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ý¶â¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡£¼Ó±É»Ò¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¡Ê¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¡Ë¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡È¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤éÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£Â©»Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È1²ó²ÈÂ²¤Ç²ñµÄ¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡£ÏÃ¤·¤¿¤éËÜ¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë¤â¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥²¡¼¥à²Ý¶â»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾¡¼ê¤Ë²Ý¶â¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤ÊÁàºî¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼¤«¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢²Ý¶â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¼Ó±É»Ò¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¶â³Û¤ò²Ô¤°¤Ë¤Ï²¿Æü´Ö¥Þ¥Þ¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Þ¤À¤±¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¥¸¥¸¤È¥Ð¥Ð¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Æ¡£¥¸¥¸¤È¥Ð¥Ð¤ÏÃë²Ô¤®¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤¿¤¿¤ÁÃë²¿¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÀâ¶µ¡£²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¿½¤·½Ð¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÇÊÖ¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë³Û¤Ê¤ï¤±¡©¡×¤È¸·¤·¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶âÁ¬´¶³Ð¤Î¶µ°é¤Ë´Ø¿´
¡¡ÈÖÁÈMC¤Î²£ß·²Æ»Ò¤Ï¡¢¼Ó±É»Ò¤ÎÂÐ±þ¤ò¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¡£Æ±¤¸¤¯MC¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤â¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤ï¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ó±É»Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤Î¤ÏMC¤Î2¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼Ó±É»Ò¤Ê¤éÍ¾Íµ¤ÇÊ§¤¨¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¶âÁ¬´¶³Ð¤Î¶µ°é¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤ª¶â¤ËÌµÆÜÃå¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Æ°Õ³°¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÉ¼±¤¢¤ë¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¥Þ¥Þ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¡¡¤Ê¤É¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡Ö¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢2008Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2010Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¡£2012Ç¯1·î¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥º§Åö»þ¡¢¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤ËÂ¿³Û¤ÎÍÜ°éÈñ¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¡È¤ª¶â¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¡£¹¥´¶ÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¿¿¤ÃÅö¤ÊÂÐ±þ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢¼Ó±É»Ò¤ÏÆÊÌÚ¸©¤ÇËÒ¾ì¡ÖNASU FARM VILLAGE¡×¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¼Ó±É»Ò¤ÏÈÖÁÈÃæ¡¢¡Ö¥·¥ó¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤½¤ÎÉÔ¼«Í³¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¡¢¡ÔÅö»þ¤ÏÎÉ¤¤°õ¾Ý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Í¡Õ¤Ê¤É¤Î¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£