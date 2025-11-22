こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

PCやスマートフォンなどのデジタルデバイス用の周辺機器を開発・生産しているUGREEN（ユーグリーン）の商品が先行セール期間を含む2025年11月21日（金）0時から12月1日（月）23時59分にかけてAmazonで開催される「Amazonブラックフライデー」で、お得に購入できます。

今回は、デスクトップNASをはじめ、モバイルバッテリー 、紛失防止トラッカーをピックアップしてご紹介します。さらに、記事の最後にオトクなクーポン情報もあるのでぜひチェックしてみてください！

最大60TBのストレージにAI整理まで備えた「NASync DH2300」は、ずっと使える未来のデータ保管庫

動画が4K、写真は数万枚。データは増え続けるのに、クラウドは月額課金が積み上がる…。そんなモヤモヤを一発で解消してくれるのが、UGREENのデスクトップNAS「NASync DH2300」です。最大60TBの大容量ストレージに対応しており、3MBの画像なら2,000万枚、1.5GBの動画なら40,000本保存できるので、家族全員のスマホバックアップから仕事のデータまで、余裕で保存することが可能。

また、高性能プロセッサーと4GB LPDDR4xメモリを搭載し、複数のデバイスから同時にアクセスしても、コマンドの実行がスムーズ。さらに、データを複数のドライブに分散して書き込むRAIDモードと1GbEポートにより、高速で安定したデータ転送が可能なのも嬉しいポイントです。

自宅ネットワークに接続するだけで、外出先からでもアクセス可能。プライバシー面で安心なのはもちろん、月額料金の心配は一切不要で、一度購入すればずっと使えるので、追加コストを抑えたい人にも最適です。

AIが写真整理を自動化。検索が段違いに楽になる

容量が増えると困るのが写真の管理。でも「NASync DH2300」なら、AIによる自動分類機能を搭載しているため、人物・場所・被写体ごとに自動で整理してくれます。「あの旅行の写真、どこだっけ？」という時も、検索で一発。思い出を探す時間まで短縮できます。

商品サイズは、長さ151×幅98×高さ213.7mmと、個人や家庭での利用にぴったりのコンパクト設計。写真や動画の自動バックアップを行い、スマホやパソコンからも簡単にアクセスできるので、初めてNASを導入する方にもオススメです。

セットアップはわずか3ステップで完了。一度接続すれば、次回からはスマートフォンをかざすだけでNFCによる自動接続が可能です。

クラウドの月額料金を払い続ける代わりに、一度の投資で自分専用のストレージ環境を持つ。UGREENの「NASync DH2300」は、そんな“デジタルデータの自由”を実現するデバイスです。大容量・AI整理・ランニングコストゼロという3つの強みで、あなたのデータライフをより安心で快適なものにしてくれるでしょう。

最大76TBの大容量ストレージに対応したデスクトップNASやモバイルバッテリー、スマートトラッカーもセール特価で勢揃い！

「NASync DXP2800」は、ドライブスロット2基に加えNVMeスロットも2基搭載しており、ストレージは最大76TBまで拡張可能。

3MBの画像なら2,200万枚、1MBファイルなら6,700万枚、1.5GBの動画なら43,000本保存できるので、大量の高解像度写真や動画、プロジェクトデータの保存も余裕です。

「NASync DXP2800」には、AI搭載の写真管理システムも搭載しており、画像の内容を解析して人物や風景などに自動でタグ付けし、検索も直感的な操作が可能。

スマホやPCからのバックアップも対応しており、自宅に自分専用のAIクラウドを構築できる感覚です。データはすべて自分の手元にあるので、外部に預けずプライバシーが確保できる点も安心です。

「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」は、業界で初めてQi2対応・最大25Wのマグネットワイヤレス給電を実現したモバイルバッテリーです。

iPhone 17 Pro Maxを約38分で0％から50％まで充電することが可能に。従来の15Wと比べ、短時間での“実用充電”ができます。

ワイヤレス＋内蔵ケーブル＋USB-Cポートなどで、スマホ・イヤホン・タブレットを同時に最大3台へ給電可能なのも嬉しいポイントです。本体に充電しながら他のデバイスへ同時に給電できるため、充電完了を待つ必要がありません。

マグネット式モバイルバッテリーってまだ進化できたのか…と思わざるを得ないハイスペックな「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」をお得に購入するなら、今がチャンスです！

「FineTrack Smart Finder」は、USB-C充電式で、フル充電すれば最大約365日使い続けられるスマートタグ。ボタン電池のストックを気にする必要もなく、環境負荷も軽減できます。

位置情報の追跡は、Apple公式の「探す」ネットワークに完全対応。世界中にある数億台のAppleデバイスが位置情報を更新してくれるため、距離無制限で探し物を追跡できます。

さらに、最大80dBの強力なブザー音を搭載。家の中で「どこだっけ？」となった場面でも、迷うことなく発見。スマホからボタンひとつで音を鳴らせるので、探す手間を劇的に短縮できますよ。

