【Amazon ブラックフライデー】「イブ」や「パブロン」などの医薬品・サプリメントが最大47％オフ
年に一度のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、先行セールが本日から11月23日（日）まで開催中です。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、「イブクイック頭痛薬DX」や「ビオフェルミンS錠」などの医薬品・サプリメントをご紹介。気になる商品がある人はお見逃しなく！

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

1,540円 → 1,232円（20%オフ）

小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠

926円 → 741円（20%オフ）

せき、たん、のどの痛みなどのかぜの諸症状を改善する「パブロンゴールドA錠」


パブロン

【指定第2類医薬品】パブロンゴールドA<錠> 210錠

1,526円 → 1,221円（20%オフ）

鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」


アレジオン

【第2類医薬品】アレジオン20 48錠

3,431円 → 2,916円（15%オフ）

おなかの調子を整える。大正製薬の「新ビオフェルミンS錠」


ビオフェルミン

[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に

3,290円 → 2,260円（31%オフ）

便秘や軟便に。日頃の便通を整える「ビオスリーHi錠」


ビオスリー

ビオスリーHi錠 270錠【指定医薬部外品】整腸剤 [酪酸菌/糖化菌/乳酸菌 配合] 錠剤タイプ [腸内フローラ改善/腸活] 便秘や軟便に

3,434円 → 2,300円（33%オフ）

お腹の調子が悪い人や、軟便、便秘に。「強ミヤリサン」


ミヤリサン

強ミヤリサン 錠 330錠 [指定医薬部外品]

2,640円 → 1,630円（38%オフ）

シミや疲れが気になり始めた人向け。「ハイチオールCプラス2」


ハイチオール

【第3類医薬品】ハイチオールCプラス2 360錠

3,980円 → 2,985円（25%オフ）

お腹周りの脂肪が気になる方に。「ココスリム」


ココスリム

【第2類医薬品】ココスリム 360錠　【使用期限：2026/7/31】

1,800円 → 950円（47%オフ）

圧倒的なコスパで人気。REYSの「カフェオレ風味」


REYS

REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)

3,980円 → 3,781円（5%オフ）

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】

5,348円 → 4,280円（20%オフ）

1日分の栄養素を1粒に凝縮。大塚製薬「スーパーマルチビタミン&ミネラル」


NATUREMADE(ネイチャーメイド)

NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬スーパーマルチビタミン&ミネラル 120粒 120日分

3,078円 → 1,918円（38%オフ）

皮膚や粘膜の健康維持をサポート。DHC「ビタミンC」


DHC

DHC ビタミンC(ハードカプセル)90日分 (180粒)

631円 → 499円（21%オフ）

11種類のビタミンが1粒に。DHC「マルチビタミン」


DHC

DHC マルチビタミン 90日分 (90粒)

1,080円 → 845円（22%オフ）

亜鉛とマカを1粒で簡単補給。ディアナチュラスタイル「亜鉛」


ディアナチュラ

ディアナチュラスタイル 亜鉛 90粒(90日) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒目安 パウチ マカエキス配合

778円 → 619円（20%オフ）

その他のセール商品


健栄製薬

【指定医薬部外品】手ピカジェルプラス 無香 60ml(携帯用)

660円 → 448円（32%オフ）

リアップ

【第1類医薬品】リアップX5 60mL

5,466円 → 3,980円（27%オフ）

DHC

DHC 【3個セット】亜鉛 30日分(30粒)×3個セット

926円 → 733円（21%オフ）

ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】

3,998円 → 3,280円（18%オフ）

NATUREMADE(ネイチャーメイド)

NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬スーパービタミンD(1000I.U.) 90粒 90日分

1,134円 → 773円（32%オフ）

