【Amazon ブラックフライデー】「イブ」や「パブロン」などの医薬品・サプリメントが最大47％オフ

年に一度のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、先行セールが本日から11月23日（日）まで開催中です。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、「イブクイック頭痛薬DX」や「ビオフェルミンS錠」などの医薬品・サプリメントをご紹介。気になる商品がある人はお見逃しなく！

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」

小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」

せき、たん、のどの痛みなどのかぜの諸症状を改善する「パブロンゴールドA錠」

鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」

おなかの調子を整える。大正製薬の「新ビオフェルミンS錠」

便秘や軟便に。日頃の便通を整える「ビオスリーHi錠」

お腹の調子が悪い人や、軟便、便秘に。「強ミヤリサン」

シミや疲れが気になり始めた人向け。「ハイチオールCプラス2」

お腹周りの脂肪が気になる方に。「ココスリム」

圧倒的なコスパで人気。REYSの「カフェオレ風味」

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味

1日分の栄養素を1粒に凝縮。大塚製薬「スーパーマルチビタミン&ミネラル」

皮膚や粘膜の健康維持をサポート。DHC「ビタミンC」

11種類のビタミンが1粒に。DHC「マルチビタミン」

亜鉛とマカを1粒で簡単補給。ディアナチュラスタイル「亜鉛」

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。