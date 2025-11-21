【Amazon ブラックフライデー】「イブ」や「パブロン」などの医薬品・サプリメントが最大47％オフ
今回は、「イブクイック頭痛薬DX」や「ビオフェルミンS錠」などの医薬品・サプリメントをご紹介。気になる商品がある人はお見逃しなく！
胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」
小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」
せき、たん、のどの痛みなどのかぜの諸症状を改善する「パブロンゴールドA錠」
鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」
おなかの調子を整える。大正製薬の「新ビオフェルミンS錠」
[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に
3,290円 → 2,260円（31%オフ）
便秘や軟便に。日頃の便通を整える「ビオスリーHi錠」
ビオスリーHi錠 270錠【指定医薬部外品】整腸剤 [酪酸菌/糖化菌/乳酸菌 配合] 錠剤タイプ [腸内フローラ改善/腸活] 便秘や軟便に
3,434円 → 2,300円（33%オフ）
お腹の調子が悪い人や、軟便、便秘に。「強ミヤリサン」
シミや疲れが気になり始めた人向け。「ハイチオールCプラス2」
お腹周りの脂肪が気になる方に。「ココスリム」
圧倒的なコスパで人気。REYSの「カフェオレ風味」
REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)
3,980円 → 3,781円（5%オフ）
濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】
5,348円 → 4,280円（20%オフ）
1日分の栄養素を1粒に凝縮。大塚製薬「スーパーマルチビタミン&ミネラル」
NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬スーパーマルチビタミン&ミネラル 120粒 120日分
3,078円 → 1,918円（38%オフ）
皮膚や粘膜の健康維持をサポート。DHC「ビタミンC」
11種類のビタミンが1粒に。DHC「マルチビタミン」
亜鉛とマカを1粒で簡単補給。ディアナチュラスタイル「亜鉛」
ディアナチュラスタイル 亜鉛 90粒(90日) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒目安 パウチ マカエキス配合
778円 → 619円（20%オフ）
その他のセール商品
ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】
3,998円 → 3,280円（18%オフ）
NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬スーパービタミンD(1000I.U.) 90粒 90日分
1,134円 → 773円（32%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も/h2>
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
