【セルジオ越後】ガーナは期待外れだったね。勝って当たり前、W杯に向けた強化になったとは言えない。日本で素晴らしかったひとりは…
日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナを２−０と下した。
勝ったけど、手放しで喜べる内容だったかと言われると、決してそうじゃない。相手が期待外れのレベルで、正直、つまらない試合だったよね。
FIFAランキングは日本の19位に対して、ガーナは73位。ランキングは関係ないって言う人もいるけど、こういう試合を見ると、やっぱり明らかにランキング通りの相手だったと思うよ。昔のガーナはもっと俊敏だったけど、今は身体が大きいだけで、ボール際の激しさにも迫力がなかったね。
プレスをかけられたら、ただ後ろでダラダラとボールを回すだけ。この間のブラジル戦と比べたら、ワールドカップで上位を争うレベルのチームじゃないと感じた。
ワールドカップの出場国が48か国に増えた影響もあるのかもしれない。32か国だったら、彼らは出場できなかったんじゃないかな。ヨーロッパ勢が予選を戦っているこの時期だから、強化試合の相手としてレベルの高いチームを呼べなかったという事情もあるんだろうね。勝って当たり前、もう少し点を取ってもおかしくない相手だったよ。
試合全体としては、相手が引いて勝負に出てこないから盛り上がりに欠けた。日本からすれば、若い選手や久しぶりの選手を試すくらいの余裕があった。
そんななかで、佐野は良かったよ。ボランチに彼のような選手が出てくるのは大きい。ハードワークで汗をかけるし、落ち着いてプレーできる。
この試合でもアシストを決めて目立っていたよね。守備だけじゃなく、攻撃にもセンスがある。特に南野へのアシストは素晴らしかった。自分でボールを奪ってから、ほとんどひとりでチャンスを作った感じだった。田中のほうが攻撃的なイメージがあるけど、結果を出しているのは佐野のほうかもしれないね。
一方で、久保の攻撃は物足りなかったし、上田も不完全燃焼に見えた。セーブしながらプレーしているような印象だったよ。
ワールドカップでベスト16の壁を破るという目標を考えると、今回の試合が強化になったとは言えない。本当に戦うべき相手は、ブラジルのような強豪だ。
一番の課題は、日本がこれまでヨーロッパのチームとほとんど試合をできていないこと。ワールドカップでベスト16の壁に阻まれた時、相手はいつもクロアチアやベルギーといったヨーロッパの強豪だった。
そこを乗り越えないといけないんだ。来年３月にはイングランドとの試合が噂されているよね。そういうヨーロッパの強豪と渡り合う経験こそが、日本サッカーを次のステージに導く試金石になるはずだよ。
【著者プロフィール】
セルジオ越後（せるじお・えちご）／1945年７月28日生まれ、80歳。ブラジル・サンパウロ出身。日系ブラジル人。ブラジルではコリンチャンスやパウリスタなどでプレー。1972年に来日し、日本では藤和不動産サッカー部（現・湘南ベルマーレ）で活躍した。引退後は「さわやかサッカー教室」で全国を回り、サッカーの普及に努める。現在は解説者として、歯に衣着せぬ物言いで日本サッカーを鋭く斬る。
【画像】日本代表のガーナ出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 難敵撃破に大貢献した３人に７点台の高評価！MOMは驚異的なデュエルの強さを発揮したボランチ
勝ったけど、手放しで喜べる内容だったかと言われると、決してそうじゃない。相手が期待外れのレベルで、正直、つまらない試合だったよね。
FIFAランキングは日本の19位に対して、ガーナは73位。ランキングは関係ないって言う人もいるけど、こういう試合を見ると、やっぱり明らかにランキング通りの相手だったと思うよ。昔のガーナはもっと俊敏だったけど、今は身体が大きいだけで、ボール際の激しさにも迫力がなかったね。
ワールドカップの出場国が48か国に増えた影響もあるのかもしれない。32か国だったら、彼らは出場できなかったんじゃないかな。ヨーロッパ勢が予選を戦っているこの時期だから、強化試合の相手としてレベルの高いチームを呼べなかったという事情もあるんだろうね。勝って当たり前、もう少し点を取ってもおかしくない相手だったよ。
試合全体としては、相手が引いて勝負に出てこないから盛り上がりに欠けた。日本からすれば、若い選手や久しぶりの選手を試すくらいの余裕があった。
そんななかで、佐野は良かったよ。ボランチに彼のような選手が出てくるのは大きい。ハードワークで汗をかけるし、落ち着いてプレーできる。
この試合でもアシストを決めて目立っていたよね。守備だけじゃなく、攻撃にもセンスがある。特に南野へのアシストは素晴らしかった。自分でボールを奪ってから、ほとんどひとりでチャンスを作った感じだった。田中のほうが攻撃的なイメージがあるけど、結果を出しているのは佐野のほうかもしれないね。
一方で、久保の攻撃は物足りなかったし、上田も不完全燃焼に見えた。セーブしながらプレーしているような印象だったよ。
ワールドカップでベスト16の壁を破るという目標を考えると、今回の試合が強化になったとは言えない。本当に戦うべき相手は、ブラジルのような強豪だ。
一番の課題は、日本がこれまでヨーロッパのチームとほとんど試合をできていないこと。ワールドカップでベスト16の壁に阻まれた時、相手はいつもクロアチアやベルギーといったヨーロッパの強豪だった。
そこを乗り越えないといけないんだ。来年３月にはイングランドとの試合が噂されているよね。そういうヨーロッパの強豪と渡り合う経験こそが、日本サッカーを次のステージに導く試金石になるはずだよ。
【著者プロフィール】
セルジオ越後（せるじお・えちご）／1945年７月28日生まれ、80歳。ブラジル・サンパウロ出身。日系ブラジル人。ブラジルではコリンチャンスやパウリスタなどでプレー。1972年に来日し、日本では藤和不動産サッカー部（現・湘南ベルマーレ）で活躍した。引退後は「さわやかサッカー教室」で全国を回り、サッカーの普及に努める。現在は解説者として、歯に衣着せぬ物言いで日本サッカーを鋭く斬る。
【画像】日本代表のガーナ出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 難敵撃破に大貢献した３人に７点台の高評価！MOMは驚異的なデュエルの強さを発揮したボランチ