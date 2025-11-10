電車に乗り遅れて「出発が早かったぞ！」とクレーム…駅員が呆れたカスハラ客の勘違い【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→「時刻表の時間で乗れると思った」に絶句
駅員経験のあるザバックさん(@theback_blog)は、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画を中心に公開している。ユニークな動物のキャラクターが数多く登場し、駅員の日常が垣間見えるような作品ばかりだ。今回は2作品をお届けするとともに、著者に近年普及しているIC系カードについても聞いた。
■規則を知らず逆切れするお客
改札でペン助に「ごめーん、切符なくしたわ。通してー」とヘラヘラしながら話す女性客。切符を紛失した場合は、再度購入するのが規則だとペン助が説明すると、「ふざけんな。どこにそんなこと書いてんのよ!」と逆切れされてしまう。ネットにも載っていることを伝えて支払いを促すも、「あんたの態度が悪い、気に食わないわ」などと言って断固として支払おうとしないお客の態度にペン助は呆れるのであった。
■乗り遅れて文句を言うお客
ペン助が駅のホームで出発した電車を見送ると、一人の男性客が息を切らしながらホームにやって来る。電車に乗り遅れたようで、「今の電車出発が早かったぞ」とペン助に文句を言う。時刻表には発車時間が記載されているため、その時刻になると電車は出発する。このお客は時刻表の時間で電車に乗れると思っていたそうで、ペン助の説明を聞いて呆然としてしまうのであった。
■モバイルICカードの普及
近年ではIC系カードが普及しているので、その点について著者に伺った。「最近だとモバイルICカード、つまりスマートフォンにICカードを入れてる人が多いと思うんですが、驚いたことに通学定期券まで登録することができますよ!時代は変化していくので、置いていかれないようにしたいですね」と話してくれた。
GWは旅行やお出かけで電車を使う人も多く、切符の紛失や電車の乗り遅れなどには気を付けたいものだ。SNSやブログではそのほかの駅員漫画も投稿されているので、興味がある方はこの機会に読んでほしい！
取材協力：ザバック(@theback_blog)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
