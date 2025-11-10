心ときめく♡パティスリーピネードのクリスマススイーツコレクション2025

冬の訪れとともに、街中がきらめくクリスマスシーズン。今年は「パティスリーピネード」から、思わず笑顔になる限定スイーツが登場します。雪だるまをモチーフにした「スノーレアチーズ」や、旬の苺を贅沢に使用した「苺とチョコレートのクリスマスパルフェ」、そして人気の「シャンティちゃん」がサンタ仕様に♡ひとつひとつパティシエの手で丁寧に仕上げられたスイーツで、心あたたまるホリデーを過ごしてみませんか。

パティスリーピネードの“しあわせスイーツ”で彩るクリスマス

オールハーツ・カンパニーが展開する「パティスリーピネード」は、お客様のストーリーに寄り添うスイーツブランド。今回は、クリスマス限定で笑顔あふれる新作がラインナップしました。

累計販売数5万個を突破した人気スイーツ『スノーレアチーズ』（590円・税込）は、ふんわりホイップと優しい酸味のレアチーズムースが絶妙。

オレンジの爽やかさとクッキーの食感が楽しく、雪だるまの笑顔が愛らしい一品です。販売期間は2025年12月1日～2026年1月5日まで。

苺×チョコの贅沢な出会い♡心躍る新作パルフェ

新登場の『苺とチョコレートのクリスマスパルフェ』（880円・税込）は、甘酸っぱい苺ムースと濃厚ガトーショコラのマリアージュが楽しめる贅沢な一品。

苺ゼリーやホイップクリームを重ね、旬の苺をトッピングした華やかなビジュアルも魅力です。販売は2025年12月1日～12月25日まで。おひとりさまサイズのクリスマスケーキとしてもおすすめです♪

人気者“シャンティちゃん”がサンタ姿で登場！

ファンの多い『シャンティちゃん』（590円・税込）は、今年はサンタ帽をかぶった特別仕様で登場。

ふわふわホイップに包まれた中から、チョコムースとバナナ、キャラメリゼアーモンドの甘美なハーモニーが広がります。

販売期間は2025年12月1日～12月19日。見た目も可愛く、パーティーやギフトにもぴったりです♡

ピネードのクリスマススイーツで“しあわせのひととき”を

パティスリーピネードのスイーツは、どれも職人の手で一つひとつ丁寧に作られた特別な味わい。見た目の可愛らしさだけでなく、繊細なホイップや素材のマリアージュなど、細部にまでこだわりが感じられます。

大切な人と過ごす時間にも、自分へのご褒美にもぴったり。心もときめくクリスマス限定スイーツで、今年のホリデーを甘く彩ってみてはいかがでしょうか。