この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで「【凶暴な同級生】学校が守ってくれない時、親が子どもを守る３つの視点」と題した動画を公開した思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、学校内外のいじめや暴力問題に親はどう対応すべきか、具体的なアドバイスを語った。

道山氏は、中2の息子が近所の凶暴な同級生に金銭を取られ「反撃すれば嫌がらせが始まる」と諦めたという視聴者からの深刻な相談を取り上げ、「僕が教師だった時にも同じような事例があった。正直、教師の立場もすごく分かる」と自身の体験も交えてコメント。「間違った対応をすると子どもが不登校になってしまうこともある。それを防ぐためにも今日お話しする内容を参考にしてほしい」と前置きした。

最も効果的かつ即効性のある手段として、道山氏は「被害届を出す方法がある。暴力なら診断書をもらい警察に提出すれば、確実に被害届は受理される」と強調。しかし「一人でやるとその子に恨まれる可能性があるので、同じ被害を受けている親子で協力して出すのが望ましい」と集団での行動を提案した。

それでも「被害届まではちょっと気が引ける」場合には、「まず市町村や県の教育委員会に相談することも有効」と、学校外の公的機関を頼る重要性も示した。一方で、「先生はあくまで警察ではない。学校外のトラブルはどうしても管轄外で限界がある」と現場教師の苦労も明かし、「結局、実効性ある解決策は親が主体になるしかない」と繰り返し訴えた。

動画の締めくくりで道山氏は、「先生にも正直どうにもできないなというのが今回の結論」と吐露。「本当に子どもを守るためには、親自身が動き出すしかない。その選択肢として、被害届、教育委員会への相談、一人で抱え込まない協力姿勢が大切」と視聴者へ呼びかけた。

YouTubeの動画内容

02:06

実際にできる最速の解決策は「被害届」
04:38

「みんなで協力」なら、逆恨みを減らすことができる
07:56

子どもを守るのは親！先生も限界がある理由

関連記事

道山ケイ氏「遅刻癖は“愛情バロメーター”で劇的改善」親が実践した3つの方法を解説

道山ケイ氏「遅刻癖は“愛情バロメーター”で劇的改善」親が実践した3つの方法を解説

 道山ケイ思春期の子育てアドバイザー「親が“勉強しなさい”を我慢できれば8割の子は動く」

道山ケイ思春期の子育てアドバイザー「親が“勉強しなさい”を我慢できれば8割の子は動く」

 道山ケイ、「暴言を吐く子供には“受け止める”が大事」親の対応で変わると持論

道山ケイ、「暴言を吐く子供には“受け止める”が大事」親の対応で変わると持論
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】_icon

思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】

YouTube チャンネル登録者数 9.22万人 3888 本の動画
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/
youtube.com/channel/UC4X6jmsQmQ5KXk0bQxubazA YouTube