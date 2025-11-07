この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで「【凶暴な同級生】学校が守ってくれない時、親が子どもを守る３つの視点」と題した動画を公開した思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、学校内外のいじめや暴力問題に親はどう対応すべきか、具体的なアドバイスを語った。



道山氏は、中2の息子が近所の凶暴な同級生に金銭を取られ「反撃すれば嫌がらせが始まる」と諦めたという視聴者からの深刻な相談を取り上げ、「僕が教師だった時にも同じような事例があった。正直、教師の立場もすごく分かる」と自身の体験も交えてコメント。「間違った対応をすると子どもが不登校になってしまうこともある。それを防ぐためにも今日お話しする内容を参考にしてほしい」と前置きした。



最も効果的かつ即効性のある手段として、道山氏は「被害届を出す方法がある。暴力なら診断書をもらい警察に提出すれば、確実に被害届は受理される」と強調。しかし「一人でやるとその子に恨まれる可能性があるので、同じ被害を受けている親子で協力して出すのが望ましい」と集団での行動を提案した。



それでも「被害届まではちょっと気が引ける」場合には、「まず市町村や県の教育委員会に相談することも有効」と、学校外の公的機関を頼る重要性も示した。一方で、「先生はあくまで警察ではない。学校外のトラブルはどうしても管轄外で限界がある」と現場教師の苦労も明かし、「結局、実効性ある解決策は親が主体になるしかない」と繰り返し訴えた。



動画の締めくくりで道山氏は、「先生にも正直どうにもできないなというのが今回の結論」と吐露。「本当に子どもを守るためには、親自身が動き出すしかない。その選択肢として、被害届、教育委員会への相談、一人で抱え込まない協力姿勢が大切」と視聴者へ呼びかけた。