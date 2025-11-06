【前後編の後編/前編からの続き】

高支持率で上々の滑り出しを見せた高市早苗首相（64）。外交の場での振る舞いでも前任者よりも高い評価が目立つ。が、一方で今後、悩むことになりそうなのが夫君の言動だ。さらにはあの「キングメーカー」という不安要素もあるのだとか……。



市場は高市流の経済政策「サナエノミクス」がアベノミクスの路線を踏襲すると判断。急ピッチで円安が進み、高市総裁就任前には１ドル147円だった為替が約8カ月ぶりに一時153円にまで下落した。

一方、日経平均株価は2000円以上値上がりし、10月27日にはついに5万円の大台を突破しているが、

「安倍政権下のデフレ経済と異なり、現在は物価高の経済環境にあります」

と、経済ジャーナリストは指摘する。

「首相は物価高対策として、ガソリン暫定税率の廃止や年収の壁の引き上げによる所得税減税に意欲を示していますけれど、低金利が続いて円安が進むと輸入コストが上昇し、食料品など生活必需品の一層の値上がりを招く。リフレ政策の採用は、首相肝いりの物価高対策に逆行する恐れがあるという見方があります」（同）

安倍元首相の“遺産”であるリフレ政策を見境なく推進すればするほど、国民生活をさらなる苦境に追い込みかねないわけだ。

「秘書らを長時間怒鳴り続けるという事件が」

しかし、である。首相はどこまでも安倍氏のひそみに倣おうとしているらしい。安倍氏はファーストレディの昭恵夫人による“反原発発言”など、その奔放な言動にしばしば悩まされた。高市首相もまた「ファーストハズバンド」の山本拓元自民党衆院議員（73）の存在に翻弄されるかもしれないというのである。

自民党関係者が語る。

「高市さんと山本氏は2004年に結婚し、政治信条の違いから17年に一度、離婚しています。21年に再婚した際は、戸籍上の姓をどちらにするか“じゃんけん”で決めることにし、山本氏が負けたので本名は『高市拓』です。高市事務所のスタッフではないのですが、秘書らに“わが物顔”で振る舞うそうです」

どういうことか。

「昨年の総裁選期間中、彼が議員会館の高市事務所で秘書らを長時間怒鳴り続けるという事件がありました。その時のあまりの剣幕に、同じフロアにある他の議員事務所の秘書たちも眉をひそめたという話」（同）

この点、高市事務所に確認を求めたが、期限までに回答はなし。

「山本氏は今年に入って脳梗塞で倒れ、一時は高市さんが介護していた。現在、つえが必要とはいえ歩けるまでに回復しているようです。本人はメディアに“欧米と違って、日本ではパートナーは目立たないほうがいい。ステルス旦那として支えたい”と話しています。とはいえ、体調が戻れば今後、官邸スタッフが粗略に扱われかねないと危惧する声も聞かれます」（同）

無論、山本氏の回復は喜ばしいことだが、同時に懸念の声も広がっているというわけだ。

「麻生氏は不快感を抱いている」

高市首相が憂慮すべき事案は他にも。政治部デスクが言うには、

「高市氏は首班指名に向けた多数派工作の一環として、参政党や日本保守党にも支援を要請しました。問題は、その一方で麻生太郎副総裁（85）も同時期に、衆院院内会派の『有志・改革の会』（現在は解散）に協力を求めていたことです。たとえ苦境にあったとはいえ、高市氏が少数政党に独断で働きかけたことに麻生氏は不快感を抱いています。トランプ氏だけでなく、政権最大の後ろ盾である麻生氏のご機嫌こそ取っておく必要があると揶揄する向きは自民党内に多い」

だが、今の高市首相には余裕などない。先の自民党関係者が言う。

「高市首相はトランプ対応などに追われていたせいか、連絡が取れない状態が一時続いていた。ある政権幹部が政務の関係で直接確認したい件があり、メールを送ったのに返信はなし。携帯にかけても折り返しがなかったみたいで。結局、その幹部は官邸スタッフを通じ、ようやく本人から返答を得られたそうです」

人事を巡って不満が

さらに、党内からはある人事を巡って不満が沸き起こっている。

「自民党は、選挙制度改革を議論する『選挙制度調査会』について組織改編する調整に入りました。改編にあたっては、逢沢一郎会長（71）を交代させる案が浮上しています」

とは政治部記者。

「逢沢氏は、自民党が日本維新の会と結んだ政策合意で“衆院定数の1割を目標に削減する”としたことに異論を唱えました。自身のSNSに『自民、維新でいきなり定数削減は論外です』と投稿したのです。逢沢氏が交代するとなれば“事実上の更迭だ”“自由闊達な議論を尊重するのが自民党の伝統ではなかったのか”と反発する声が党内に広がっています」（同）

一方、維新の藤田文武共同代表（44）は「臨時国会で定数削減の法案が提出されなければ、連立離脱も辞さない」という強気の姿勢を見せている。

気がかりな維新の意向。政治ジャーナリストの青山和弘氏に聞くと、

「定数削減法案は臨時国会に一応提出されると思われますが、成立の見通しは立っていません。維新側は、来年の通常国会に持ち越されても、了承する可能性はあります」

なぜなら、維新の本命はそこではないからだ。

「維新の“本丸”は、連立合意文書からも明らかなように副首都構想です。定数削減については“25年臨時国会において議員立法案を提出し、成立を目指す”とし、あくまで目標だと位置付ける一方、副首都構想については“26年通常国会で法案を成立させる”と明記されており、本気度が明らかに違います」（同）

さらに続ける。

「高市内閣の支持率は高く、調査によっては7割を超えています。高市首相の頭の片隅には当然、“解散”の2文字がよぎっているはず。ただし維新が絶対に嫌がります。維新は最短でも来年の通常国会で副首都構想関連法案を成立させ、会期末に解散というシナリオを描いているでしょう」

「楽観は禁物」

一時は首班指名の道筋さえ危ぶまれた高市首相も、政権発足直後のご祝儀相場とはいえ、たしかに支持率は概して高い。

しかし、安倍官邸時代の内情を知る関係者は「楽観は禁物」だと言う。

「安倍政権では、首相秘書官筆頭格の政務担当だった今井尚哉（たかや）氏（67）が安倍首相とかんかんがくがくの議論を交わし、政策を練る中で、時には首相を罵倒することすらありました。片や、高市首相には諫言を口にするような股肱の臣がいない。勉強と称して一人部屋にこもってしまう悪癖があるし、官邸スタッフと談論風発にやり合える雰囲気が醸成されるのかどうか。今井氏も非常勤の官房参与にとどまり、高市政権から半歩引いているように見えるのも気がかりです」

いかに安倍氏の衣鉢を継ごうとも、首相の膂力（りょりょく）なくして政権の前途は危うい。

