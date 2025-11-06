『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』Lucreaらいとに「ニャアン パイロットスーツVer.」が登場
メガハウスは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ニャアン パイロットスーツVer.」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月6日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年6月発送予定。
2026年6月発送予定「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ニャアン パイロットスーツVer.」(8,800円)
Lucreaシリーズをより手に取りやすく、飾りやすくをテーマに様々なキャラクターを展開していく【Lucreaらいと】シリーズに、第二弾として『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「ニャアン」をパイロットスーツ姿で立体化。
交換パーツとして“笑顔”も付属。同シリーズの「アマテ・ユズリハ パイロットスーツVer.」、開発中の「ドゥー・ムラサメ パイロットスーツVer.」と合わせてっチェックしておきたい。
(C)創通・サンライズ
