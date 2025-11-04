ビーケージャパンホールディングスは、11月に京都・神奈川・北海道・兵庫に4店舗をグランドオープンする。バーガーキングは、今回新規出店する店舗を合わせて全国に312店舗（11月20日時点、予定）となる。

ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティのおいしさをより多くの消費者に楽しんでもらうため、全国への新規出店を強化している。



「バーガーキング」外観イメージ

今回11月に京都・神奈川・北海道・兵庫に4店舗をグランドオープンする。11月4日に京都府京都市「バーガーキング京都ファミリー店」、11月10日に神奈川県横浜市「バーガーキングセンター南店」、11月18日に北海道札幌市「バーガーキングアクロスプラザ南22条店」、11月20日に兵庫県神戸市「バーガーキング神戸ハーバーランドumie店」をグランドオープンする。

大型ショッピングモール内やアクセスの良い駅前に出店することで、通勤・通学の行き帰りや、買い物中の休憩や食事に、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティを使用した本格バーガーのおいしさを気軽に体験してもらいたいと思っているという。



「バーガーキング」内観イメージ

バーガーキングは、今回新規出店する4店舗を合わせて全国に312店舗（11月20日時点、予定）となる。今年も積極的な新規出店を計画・実施しており、バーガーキング未進出エリアにも新規出店予定とのこと。バーガーキングは2028年末までに全国600店舗を目指している。今後もバーガーキングの新規出店に期待してほしい考え。あなたの街にもバーガーキングがやってくるかもしれない。

バーガーキングは、今後も直火焼きの100％ビーフパティとフレッシュな野菜を特長とする大型本格バーガー「ワッパー」を中心に、味と品質にこだわったメニューを提供している。

［店舗概要］

バーガーキング 京都ファミリー店

オープン日時：11月4日（火）10時

店舗所在地：京都府京都市右京区山ノ内池尻町1−1 京都ファミリー 1F

営業時間：10:00〜21:30 ラストオーダー21:00

バーガーキング センター南店

オープン日時：11月10日（月）8時

店舗所在地：神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央14−12 キーサウス1F

営業時間：8:00〜21:00

バーガーキング アクロスプラザ南22条店

オープン日時：11月18日（火）10時

店舗所在地：北海道札幌市中央区南22条西7丁目1−23

営業時間：10:00〜21:00

バーガーキング 神戸ハーバーランドumie店

オープン日時：11月20日（木）10時

店舗所在地：兵庫県神戸市中央区東川崎町1−7−5 神戸ハーバーランドumie 4F フードコート

営業時間：10:00〜20:00

ビーケージャパンホールディングス＝https://www.burgerking.co.jp