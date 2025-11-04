３日放送された沢口靖子主演フジテレビ系月９ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」第５話で、沢口演じる捜査員の二宮奈美と日本初の女性総理・桐谷杏子（板谷由夏）の接点が明らかになった。

首相肝いりで発足した情報犯罪特命対策室（ＤＩＣＴ）に所属する巡査部長・二宮が体を張って活躍する同ドラマ。５話は１１年前の回想が冒頭に流れ、街頭演説する桐谷を二宮がストーカーから守るシーンが繰り広げられた。当時都議会議員だった桐谷に、二宮は警戒心の緩さを指摘し、セキュリティーについて諭した。

二宮はＤＩＣＴ以前、生活安全課に長らくいたことが既に明かされている。ＤＩＣＴ発足に際して警察から選抜されたメンバーにその名はなかったが、桐谷が直々に指名したことも５話で明かされた。

冒頭のエピソードにより、桐谷の国政進出はこの１１年間になされたことが分かった。つまり、長くても１１年で都議から内閣総理大臣にまで上り詰めたことになる。

地方議員から首相になったのは近年、菅義偉氏と野田佳彦氏の例がみられる。菅氏は横浜市議を２期務め、１９９６年の総選挙で衆院議員に転じた。野田氏は千葉県議２期を経て９３年の衆院選で国政進出を果たす。初当選から首相就任まで、菅氏は２４年、野田氏は１８年かかっている。

それだけに、桐谷の歩みについてはＸ（旧ツイッター）で「とんでもない出世スピード」と驚きの投稿も。リアル世界で日本初の女性総理となった高市早苗氏は、野田氏と同じ９３年に国会議員としてのスタートを切った。それから３２年。ドラマの桐谷は牘陛陳すごろく瓩鮃盪垰瓩裡廓楝以上という、異例のスピードで上がったことになる。