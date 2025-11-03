“ゴジラの日”となる3日に、TDCホールにて開催された「ゴジラ・フェス2025」で映画「ゴジラ」新作タイトルが発表された。タイトルは「ゴジラ-0.0」（ゴジラマイナスゼロ）。

1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。ゴジラ70周年記念作品として山崎貴監督がメガホンを取り、日本製作の実写版ゴジラ30作目となった「ゴジラ-1.0」は興行収入76.5億円を突破。さらにはアジア初となる第96回アカデミー賞視覚効果賞受賞をはじめ、国内外の映画賞で50以上の最優秀賞を受賞する快挙を達成し、まさに世界中で“ゴジラ”大旋風を巻き起こした。

11月3日は1954年に第1作が公開された日で「ゴジラの日」に認定されている。この日開催した「ゴジラ・フェス2025」では、山崎監督が続投して監督・脚本・VFXを務める新作ゴジラのタイトル「ゴジラ-0.0」が発表された。同時に解禁されたのは、荒々しく書かれたゴジラ新作のタイトルロゴ。前作同様に山崎監督がロゴ制作も担当した。

また、同日解禁の動画には「ゴジラ-1.0」のタイトルから「-1.0」が消えて「-0.0」が浮かび上がる映像が。

公開日やストーリーなど、タイトル以外の情報は全く解禁されることなく、謎に包まれたままの「ゴジラ-0.0」“マイナスゼロ”が示す意味はいったい何なのか。新作への期待が高まる。