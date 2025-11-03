フリーアナウンサーの森香澄（30）が3日、都内で行われた日経トレンディ（日経BP）の「2025年ヒット商品ベスト30」「2026年ヒット予測100」先行発表会に出席。愛用している調理器具を紹介した。

その年のヒット商品をランキング化し、発表するイベント。最近は森がはまっているものとして、ミキサーを紹介した。「レコルトという会社のミキサーなんですけど、材料を入れてボタン1つでポタージュを勝手に作ってくれるっていう機械が凄く楽で。私、自炊を今までしない人生だったんですけど重い腰を上げてそれを買ったら、一気にこれ1つで自炊してるって言い張れるぐらいの料理が作れるんですよ」と熱弁した。

さらに「ほんとにコトコトずっと煮込んでいました！みたいな料理が作れるので、結構詐欺ができます。料理上手詐欺ができますね」とほほえんだ。

森は「今年の顔」としてラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HIとともに選出。「来年の顔」として俳優の宮世琉弥。今回から新設された「今年の音」として3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」が選出された。